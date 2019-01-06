冷眼集》柯站在門外 韓跨出一腳

2019-01-06

記者陳杉榮／特稿

中國領導人習近平藉由「告台灣同胞書」四十週年紀念會，拋出探索「兩制台灣方案」，並倡議兩岸推出代表進行民主協商，目的無他，就是「終極統一」。蔡英文總統第一時間強烈反擊，國民黨則顯得軟弱無力，都在意料之中。柯文哲和韓國瑜這兩位潛在可能的「各黨派人士」採取的態度，具有指標意義，值得探究。

中共是一個講究實力的政權，七十年來，不管是對台逼婚求偶，抑或侵略併吞，都因實力不足，無法得逞。中國經濟崛起之後，籌碼多了，即便遭到美國強力壓制，對台圍堵毫不鬆手；透過各種政商利益分化台灣，介入選舉，已經成為常態。

柯文哲和韓國瑜是台灣的北高兩位直轄市長，在媒體上的聲量極大，具有強大的政治影響力，可謂動見觀瞻。柯文哲對於習近平的「兩制台灣，終極統一」，以及蔡英文「絕不接受一國兩制」的回擊，就像個「隔山觀虎鬥」的阿北。他先是說，「若大家開始叫牌，越叫越兇、越僵，局面只會越來越差。 」還暗批小英一日行情，說「做事要看長期趨勢，不要短期操作。」呼籲雙方降低緊張，降低發生衝突的可能。

做為台灣的首都市長，看不到柯Ｐ的國格，他中立到像一個剛好路過台灣，站在門外的路人甲。

韓國瑜說國民黨堅持「九二共識」，強調這是緩和兩岸、發展兩岸非常重要的定海神針，但他的「九二共識」是模糊的。韓又提出「兩個不要懷疑」，一個是「不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心」，一個是「不要懷疑台灣人民追求民主與自由的決心」。

韓國瑜這「兩個不要懷疑」，可是大大令人懷疑了。何謂共產黨「收復台灣」的決心？台灣是中國叛軍的聚集地嗎？還是被國民黨蔣幫竊據的一省？「中華民國」跑哪裡去了？韓國瑜畢業於黃埔軍校，在原歌詞鑽向共匪的心臟的「夜襲」歌聲，還有青天白日滿地紅的中華民國國旗旗海中，高票當選，他高談「不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心」，不是棄中華民國的正統於不顧嗎？

韓國瑜的反應，顯示他不能也不敢得罪中共，當敵人來到門口的時候，他跨出一腳，這一腳是什麼呢？前塵後路，必有圖謀，不由得讓人聯想。

蔡英文和吳敦義等人對於中共的態度是清楚的，柯文哲和韓國瑜呢？確實不一樣。

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