吳介民：習五條勾起台灣野心家、發財夢想家慾念

2019-01-06

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」四十週年紀念大會，不僅定調「九二共識」，還提出「一國兩制台灣方案」，學者表示，按照習近平的說法，「九二共識」就是「一國兩制」，習近平充滿恫嚇的言論已對二○二○年的總統大選造成影響，讓國民黨很棘手，國民黨很可能在大選中引發內爆。

如何隱藏親中 國民黨拚總統大選很棘手

雖然國民黨強調「九二共識不是一國兩制」，但中山大學亞太所教授林文程受訪指出，習清楚定義「九二共識」為「兩岸同屬一中、共同謀求國家統一」，兩岸統一的模式就是「一國兩制」，按照習的說法，「九二共識就是一國兩制」。習的界定沒有模糊空間，國民黨的轉圜空間變得很小，也無法閃避這個議題。

中研院社會所副研究員吳介民說，習對台推銷「九二共識」，一直無法突破民進黨和本土選民。這次「習五條」把「九二共識」重新包裝，舊酒裝新瓶，但新瓶子的設計對台灣與國際都沒有吸引力。

吳介民強調，「一國兩制」沒有政治市場，是選舉票房毒藥。國民黨知道二○一九大選年，絕對不能重蹈當年「國共合作平台」錯誤，一定會和北京的「一國兩制」保持距離。但怎麼適當巧妙處理對中關係，隱藏親中立場，對國民黨來說很棘手。

林文程分析，支持「九二共識」的國民黨縣市長在九合一選舉勝出，讓習誤以為對台政策正確，趁勢對台提出「一國兩制」方案，但北京顯然對台灣主流民意不了解，不知在地方選舉，台灣老百姓關心的是民生議題，並非兩岸議題，弄巧成拙，習的強硬言論，勢必在大選年持續發酵。

習拋政治協商 讓政客燃起搶當代表念頭

吳介民認為，習講話重點不在「一國兩制」本身，而在於提出總路線。「習五條」是個文件，有了文件下面的對台官僚就可以動起來，裡面鋪排要培育在台灣各黨派、各階層的代表性人士，舉行協商，這對在台灣配合中國政策的在地協力者，創造發財想像空間，也讓政客們燃起「讓我來代表台灣跟北京談」的念頭。

吳介民表示，「習五條」的總體戰略，就是在心理戰層面突破台灣民主防衛，撕裂台灣的民主共識，勾起野心家與發財夢想家的慾念，持續以「商業模式」收買台灣。當台灣媒體配合討論「習五條」與「中國統一台灣步驟」，造成台灣人心的恐懼與憂慮，中共就已在成功執行對台心理戰。

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