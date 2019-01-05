中國亂抓人 美加強旅遊警告

2019-01-05

〔編譯張沛元／綜合四日外電報導〕美國國務院三日更新旅行公告，仍維持第二級警告，但提醒美國公民造訪中國時，應慎防遭北京當局「武斷執行當地法律」，並重申造訪中國時應「格外謹慎」，但並未勸阻美國公民前往中國。同日，加拿大政府表示，自華為財務長孟晚舟於加國被捕後，已有十三名加拿大公民在中國被捕，其中至少八人現已獲釋。中國政府四日強調訪中無安全疑慮，加拿大人在中國遭拘留是依法行事。

提醒美國公民訪中風險高

美國國務院的旅遊警告共分四級，第一級是正常預防，第二級是加強防範，第三級是重新考慮，第四級則是不要前往。儘管國務院在用詞上大抵與過去無異，但卻警告美國公民訪中時恐遭武斷執法，擁有中美雙重國籍與有中國背景的美國公民可能會被突然禁止離境，遭到特殊限制與騷擾。警告指出，中國會利用出境禁令逼迫美國公民參與中國政府的調查、引誘海外個人返回中國，以及協助當局以有利中方當事人的方式解決民事糾紛。美國國務卿龐皮歐表示，國務院要美國人了解到，以北京當局目前對外籍訪客的作為與禁止出境，訪中存有較多風險，但適當時仍可造訪。

發送批中電郵也可能遭逮捕

國務院說，在大多數的案例中，美國公民只會在欲離開中國時才得知自己被禁止離境；不但沒有方式查明禁令效期，美國公民可能被禁止離境長達數年，還遭到騷擾與威脅。國務院警告，中國不承認雙重國籍，華裔公民可能得不到領事館的探視服務。公告中還警告，美國公民可能因為發送批評中國政府的私人電子郵件，遭到逮捕或強制驅離。

中國外交部發言人陸慷四日在例行記者會上，以赴中美國人次多於赴美中國人次為由，諷刺美國國務院的旅行公告「禁不住推敲」，暗示若中國不安全，何以赴中美國人次居高不下；陸慷還反控美方對赴美的中國公民設置入境障礙與進行無端盤查。

此外，加拿大政府三日表示，十三名加國公民在中國遭到拘留，已有八人獲釋。

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