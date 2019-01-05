死豬棄金門 泡海一天竟未腫脹 阿共仔ㄟ陰謀 載來丟包？

2019-01-05

〔記者林宜樟、簡惠茹、吳正庭、李欣芳／綜合報導〕金門縣金沙鎮沙灘發現海漂死豬驗出非洲豬瘟病毒，昨天早上在烏坵鄉小坵島又出現海漂死豬，嘉義縣長翁章梁昨與養豬業者座談時，台灣省毛豬產銷班總會長林章勳直指金門海漂豬是「阿共仔ㄟ陰謀」，養豬的人都知道死豬泡水一天就全身腫脹，但他看照片死豬沒有浮腫，分明是中國漁船將豬屍載來金門海域丟棄。

豬農質疑中國用船運屍棄海

台大獸醫學院名譽教授賴秀穗認為確有此可能，可能是中國小規模養豬場沒辦法處理死豬，用船隻運到海上丟棄。

賴秀穗強調，金門海域出現中國海漂豬屍，顯示中國疫情嚴重，當地政府無力處理，所以往海裡丟，不惜危害其他國家。

台大獸醫學院教授周晉澄表示，請專家判斷豬隻屍體是否膨脹，如果屍體沒有膨脹得很厲害，被漁船載來丟棄的機率是有的，以前不法份子就曾在舢舨上擺放豬隻走私，這也是當初口蹄疫可能的傳播途徑之一。

兩處發現豬屍 距離約60浬

林章勳表示，台灣養豬戶都有投保豬隻死亡保險，豬隻死亡需要開三聯單才能理賠，運送到化製場處理，並要通報環保、畜產單位，因此極少出現豬屍被丟在海邊情形，金門連續發現海漂豬屍，豬屍又沒腫脹，應是用漁船送到海上棄置。

金門、小坵發現的兩頭豬屍，距離約六十浬。農委會副主委黃金城說，小坵島上無人養豬，研判豬屍來源是福建省九龍江附近，金門金沙鎮的死豬則可能是從福建省金井鎮附近漂來，會儘速檢驗小坵的豬屍是否感染非洲豬瘟。

總統視察金門 籲中讓疫情透明

金門非洲豬瘟疫情升溫，總統蔡英文昨天到金門視察，蔡總統向一水之隔的中國喊話，強調中國非洲豬瘟疫情失控已是事實，呼籲中國當局，能更有效掌握疫情、讓疫情透明化，讓處在第一線的工作人員更有效作好防疫工作。蔡總統也在臉書貼文，強調「守護台灣豬，我們一起盡最大的努力」！

發現海漂死豬位置圖

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