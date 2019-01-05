2019-01-05

記者鄒景雯／特稿

中共總書記習近平元月二日給台灣丟出了一記「一國兩制」暴投，朝野兩黨的反應速度有很大的落差，研究了若干天才踩出立場的國民黨領導菁英群，看得出來每個人都在丈量自己要站在光譜的哪一個位置，靠西一點，或靠東一點，斟酌與尷尬之情溢於言表。

除非是擺明的統派，政治人物要在台灣參選，基本上再怎麼歪來拐去，大致還能守住「中華民國」的底線。但是由國民黨所發出的政黨聲明，通篇中規中矩之餘，不免又畫蛇添足來了一段敗筆，頗有商榷的必要，那就是刻意強調了「堅決反對台獨，一貫的立場，絕不動搖」，如此對外主動表態，對內區分你我，非常沒有智慧。

為什麼？自從一九九一年台灣終止動員戡亂時期以來，國民黨與共產黨打交道了這麼長的時間，這種對著北京「打台獨」的老梗，早在第一個十年就已經被識破，當時中國的經濟尚未暴發，文人打起罵戰，保有文謅謅的氣息，每當看到民進黨「惹事」，國民黨隨即落井下石，直指「台獨是條死路」的場景，對岸的喉舌就會奚落國民黨根本就是與反對黨在「唱雙簧」，玩兩面手法，圖的是鞏固偏安局面。

後面的十年，中國霸權崛起了，經過與國民黨第二次執政的八年蜜月結束，老共再度有了更深的頓悟，這回罵起國民黨可就鍋碗瓢盆全丟，不計顏面了，例如對岸的軍頭就啐得十分痛快：「國民黨到大陸上講主張統一，那都是來騙吃騙喝的」，事後也沒看到哪個國民黨人有回嘴。更有甚者，則直接點名馬英九是在搞「Ｂ型台獨」，簡直「把大陸當傻瓜」。

想想也對，老共講「寄希望於台灣人民」這麼多年，即使二○○五年連戰跑到北京去當連爺爺，或是二○一五年馬英九公開認證「一中」，握到了習近平的手，中國也從來沒講過「寄希望於國民黨」，可見國民黨那點把式所為何來，共產黨向來就是以戰勝者姿態，朝下俯視。

二○一九年的今天，習近平如果曾把「中華民國」看在眼裡，不會在國民黨一片大好之際，端出「一國兩制」相待。在對岸眼中，「Ｂ型台獨」與「Ａ型台獨」，本質上是五十步與百步的距離，國民黨既然根本騙不了，又何必拿「反台獨」來相騙？且有自戕思想自由、主張自由，用以向對岸「討拍」之嫌，恐怕更會讓不少國人看不起。

不過話說回來，習近平不鳥「中華民國」，也不是沒原因的。一個多月前，台灣不就有候選人帶領一票人，瘋狂的搖晃車輪旗，狂飆軍歌嗎？最近元旦升旗，則有新科市長浩嘆：「過去民眾愛國感情被壓抑」，真是忠義破表；結果第二天習大「不承諾放棄武力」一出，這位老兄隨即改口說「不要懷疑共產黨要收復台灣的決心」，那麼「要刺進敵人的心臟」到哪裡去了？

如果「中華民國」只剩下動員族群的用途，說句坦白的，這種「Ｂ型台獨」不過就是苟且偷生的代名詞，以後還是少嚷嚷愛不愛的，實在是挺肉麻的。

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