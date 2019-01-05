吳敦義朱立倫:九二共識不是一國兩制

2019-01-05

吳：習說的不是九二共識

〔記者陳昀、謝武雄／綜合報導〕中共總書記習近平在「告台灣同胞書」四十週年紀念會定調「九二共識」，新增「謀求國家統一」內涵，並提出探索「兩制台灣方案」。國民黨主席吳敦義昨表示，習近平談話並不是九二共識內容，蔡英文總統完全否認九二共識、一中各表也是不正確，一位是內容非九二共識，另一位完全否認九二共識，這都是不對的。

朱：完全是兩回事

表態爭取國民黨內總統提名的前新北市長朱立倫昨回應表示，九二共識與一國兩制是兩回事，國民黨的立場很清楚，堅持的一中各表是中華民國，中華民國是自由民主的，這個立場不會改變。

吳敦義在桃園參加活動受訪說，九二共識就是一中各表，一九九二年十一月三日，台灣海基會、大陸海協會經過兩輪會談，最後濃縮成卅五字結論「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」，這份卅五字濃縮結論經過當時的總統李登輝核定，然後傳真給海協會，海協會報層峰核定後，於十一月六日回文海基會同意該結論，這就是九二共識的一中各表。

吳敦義說，如今習近平談的不是九二共識當年的內容，而蔡英文完全否認九二共識、一中各表也是不正確，一位是內容非九二共識，另外一位是完全否認九二共識，這都是不對的，所以國民黨發表聲明認為，卅五字濃縮結論就是九二共識、一中各表，大陸認為是中華人民共和國、台灣認為是中華民國，這是一九九三年辜汪會談的基礎，也是雙方換文的根基。

朱立倫在台北受訪指出，九二共識與一國兩制完全是兩回事，中華民國從過去、現在到未來都會堅持自由民主，這個立場不會改變，一個負責任的國家領導人除了要堅持中華民國的立場，也要避免喊衝喊打，以免讓火車對撞。

對於前總統馬英九指習近平對九二共識的認知與國民黨有落差，朱立倫強調，國民黨的立場很清楚，堅持的一中各表是中華民國，中華民國是自由民主的，這個立場不會改變。

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