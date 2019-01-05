暗酸蔡英文一日行情 柯文哲︰做事要看長期趨勢

2019-01-05

〔記者黃建豪／台北報導〕習近平日前發表對台談話，總統蔡英文明確拒絕九二共識、不接受一國兩制，獲得廣大民意支持。台北市長柯文哲昨卻暗示，該做法只是「一日行情」，對國家來講，重要的是注重長期趨勢，不要短期操作。

相較蔡英文的強勢回應，國民黨顯得消極；柯文哲也酸說，國民黨連反應的勇氣都沒有，這也沒什麼。

在習近平發表談話及蔡英文回應後，柯文哲第一時間評論「若大家開始叫牌，越叫越兇、越僵，局面只會越來越差。 」隨著輿論普遍支持蔡英文，柯文哲昨仍表示，「做事是有長期趨勢，股票也有一日行情，但是問我的話，我比較注重長期的趨勢。」

柯文哲表示，他比較擔心兩岸叫牌越叫越僵，還是要降低緊張，才會降低發生衝突的可能，別以為台海絕對安全，若擦槍走火還是不得了；「做事要看長期趨勢，不要短期操作。」

媒體追問柯文哲，是否指蔡英文獲得民眾高度支持只是「一日行情」？柯表示，股票有一日行情，但更重要的是國家經濟，對個人，股市有起伏並在其中獲利，但對國家來講，重點是股市的長期趨勢。

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