黨魁明補選》挺卓拱游 派系動員拉票

2019-01-05

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕民進黨主席補選六日投票，由卓榮泰對決游盈隆，各派系立委透過組織、簡訊、LINE等各種方式向黨員喊話，希望大家支持卓榮泰；扁聯會系統則是動員支持游盈隆。

扁聯會支持游盈隆 立委籲票投卓榮泰

隸屬黨內海派的立委王定宇表示，投票率一定很差，不過此時願意出來投票的黨員，會是比較符合民進黨初衷的黨員。他認為，混亂的時刻，需要穩定的力量，讓黨繼續往前走，卓榮泰是比較可以整合大家往前邁進的人選。

隸屬正國會的立委黃秀芳表示，黨正值多事之秋，希望可以有人出來穩住腳步，大家對黨有意見都可以提出，但不需要在此時批評黨或總統，希望黨員可以踴躍投票支持卓榮泰。

新系立委吳思瑤表示，有透過跑基層和簡訊通知各自系統黨員，請大家一定要投票支持卓榮泰，卓的訴求比較中性，大家較能接受。

謝系立委管碧玲表示，透過簡訊、地方組織、電話、各地執委等方式，用選黨代表同級的方式動員。過去大家沒機會看到卓榮泰在第一線服務，但這次在各地的黨員座談中，可以看到卓的高度，也有檢討和反省的能力。

蘇系立委呂孫綾表示，立院黨團群組內一致支持卓榮泰，她個人透過LINE和簡訊，邀請黨員踴躍投票。

扁聯會理事長郭正典受訪表示，本土派的各種LINE群組裡面，約有數百人，還有扁聯會北區、東區、南區的會員，他們沒錢沒勢，組織也鬆散，只能用免費的LINE和臉書轉貼游盈隆的政見。他也忍不住埋怨，「扁系議員江志銘怎麼跑去支持卓榮泰咧？」

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