黨魁政見會》是否挺蔡連任 卓游交鋒

2019-01-05

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕民進黨主席補選第二場政見發表會昨舉行，「四大老逼宮」和中國國家主席習近平對台談話成為焦點。黨主席候選人卓榮泰質疑對手游盈隆是否參與反對蔡英文總統連任的計畫？游盈隆反批卓「見獵心喜」，想利用偶發事件，串聯成天大的陰謀，這個思維，不是黨主席候選人應該有的。

卓質疑參與拔蔡 游反嗆見獵心喜

交互詰問過程，卓榮泰指出，最近包括習近平對台講話，四大老在報紙上刊登聲明，呼籲蔡總統放棄競選連任，媒體認為這是一連串反對總統連任的計畫，請問游盈隆知道多少？是否參與？

卓榮泰並問，蔡總統對於中國威脅言論，明白表示不接受一國兩制、九二共識，游盈隆卻一天都沒停止批評。這樣強烈主觀的人，若未來擔任黨主席，如何辦理公正黨內初選？

游盈隆回擊，卓榮泰問這些問題是「見獵心喜」，不只是傷害四個大老，並且試圖利用偶然發生的事件，串聯成天大陰謀，這個思維，不是黨主席候選人應該有的。

游盈隆說，他不希望民進黨碰到像這次選舉一樣的重大挫敗，所以希望推出最強棒來選總統，他堅持總統初選一定要開放全民調，不能現任優先，也不像卓榮泰加上很多條件，還要中執會、中常會通過等等，這樣讓人覺得很不誠懇。

游盈隆也說，蔡英文發表對中言論後，他就曾受訪說「非常好」，蔡總統早該在過去兩年半的重要時刻有這樣的表現。游強調，他並沒有一味的批評，卓榮泰是選擇性忽略。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/