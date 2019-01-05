挺蔡連任 史明：不選獨立運動大失敗

2019-01-05

蔡留言「歐吉桑，真多謝你，請保重身體」

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、中研院前院長李遠哲、長老教會牧師高俊明前天聯名登報發表公開信，呼籲蔡英文總統不要競選連任，不過，高齡一○一歲的台獨大老、總統府資政史明有不同意見。史明前天深夜在臉書發文力挺蔡總統，強調「這次選舉都要支持蔡英文，若無，不只是蔡英文一人的失敗，更是史明及獨立運動的大失敗」。

蔡若不連任 首任四年改革都將白費

蔡總統昨在史明臉書留言說：「歐吉桑，真多謝你，請保重身體！」

「台獨歐吉桑」史明是「台灣人四百年史」一書作者，長期挺蔡，兩人關係良好。史明的學生黃敏紅昨轉述史明看法表示，史明在與年輕人交換意見時，就表達應支持蔡英文競選連任，認為總統若不連任，第一任四年的改革都將白費。

史明前天上午向黃敏紅口述，黃敏紅前天深夜在史明臉書貼文表示，台灣是咱出生、生活的所在，所以台灣人是台灣的主人，這次總統大選，蔡英文若沒上，史明及四百年來的獨立運動就全般的被丟掉。

史明認為，一國二政府的原則，是中共欲奪取台灣的殖民政策，「咱台灣獨立已達到九十九．九％，只剩下○．一％的最後一戰」。在最後一戰，首先，台灣要爭取一原則（台灣民族主義、打倒殖民統治）；第二，是獨立原則，台灣人都得遵守，理想力及現實要成為台灣獨立的政策，解放政策；第三，修養「做人」的道德，台灣人都提高「道德修養」，以上三條都是要給台灣人的修養。

史明指出，這次選舉是「自由民族」社會主義為終極目標，不是共產獨裁。台灣選舉，台灣人都得參加，台灣獨立萬歲。台灣前途萬歲！萬萬歲！

史明表示，台灣民眾都會理解，實行大眾大勝利才有前途進步。假使民族倒了，工農商學、資本家都倒，台灣人將繼續四百年來的殖民地奴隸生活。

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