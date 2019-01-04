「香港一國兩制就是最壞示範」黃之鋒籲台捍衛主權

2019-01-04

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國領導人習近平前天在「告台灣同胞書」四十週年紀念會上發表對台談話，首度提及探索「兩制台灣方案」，並倡議兩岸推出代表進行民主協商。參與香港雨傘運動的學運領袖、香港眾志秘書長黃之鋒昨受訪表示，從香港的經驗來看，企圖與獨裁政權協商「是過度樂觀的想法」。

黃之鋒並說，高雄市長韓國瑜希望能讓中國人到高雄買房的說法，就是「開放機會讓中國商人炒房」，就香港經驗來看，最終反而讓基層香港人買不起房，呼籲台灣人能從香港經驗「深入了解一國兩制本質到底為何」。

探索台版兩制「是騙人的」

一九九七年香港主權移交至今僅廿二年，已經發生包含梁頌恆、游蕙禎在內的多位泛民主派立法會議員，因宣誓方式未符合港府要求而遭取消資格，就連參與補選的香港眾志候選人周庭，也遭港府以主張與基本法不符、拒絕其參選資格，參與雨傘運動的社運人士、學者戴耀庭等人遭到起訴，國際社會對此評為香港社會的民主倒退。

針對習近平提出探索「兩制台灣方案」，黃之鋒表示，香港的一國兩制在主權移交後廿二年，「已經變成一．五制，沒有一國兩制」，中國原先希望能以香港做為台灣一國兩制的示範區，但實際情況是，香港的政治權力不停的被中國取消，要參與選舉的香港人也被取消參選資格，他認為無論是台灣版的一國兩制或一中各表都「沒有說服力」、「是騙人的」。

想與獨裁協商「過度樂觀」

黃之鋒並說，「台灣沒有條件落實一國兩制，香港就是最壞的示範案例」。他認為習近平在此時提出這個說法，「明顯是因為國民黨在九合一大選取得不錯的選舉結果」，他呼籲台灣若要捍衛國家政治地位，必須先捍衛國家主權。

針對習近平倡議兩岸推出代表進行民主協商，黃之鋒強調，就算是香港民主派與中共談判也是黑箱作業，中共承諾的事沒有落實，香港憲法原先規定港人有真普選，不過「現在不只投票，連參選機會都沒有」，台灣人認為能跟獨裁政權協商，「是過度樂觀的看法」。

黃之鋒#一國兩制#一中各表

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