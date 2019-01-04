賴揆：九二共識、一家親都是統一

2019-01-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕行政院長賴清德昨赴宜蘭視察地方產業，被問到中國領導人習近平對台談話，將「九二共識」新增「謀求國家統一」內涵，賴清德說，這是習在對台灣心戰喊話，存有幻想的人應該覺醒，不要以為「兩岸一家親」能謀求經濟利益而不喪失主權，更別自我定義九二共識還有一中各表空間；賴說，習的「九二共識」就是一中原則，並導向統一與一國兩制。

存有幻想的人應該覺醒

賴清德受訪時說，習近平的談話充滿矛盾，聲稱和平卻不放棄武力攻台；聲稱求同存異卻只有統一一途；聲稱尊重台灣人民意志，卻又不尊重台灣人民選擇；不管是統一或一國兩制，跟台灣民意通通違背，不會得到台灣人民支持。

賴清德指出，習近平高調的承諾，統一及一國兩制後，會維護台灣人民目前生活方式；對照香港情況，這些承諾充滿矛盾與諷刺，賴揆盼全國民眾能經由習近平談話而覺醒，所謂「九二共識」或「兩岸一家親」，其實都是統一，都是導向一國兩制，沒有其他空間。

賴清德呼籲台灣人民要有自信，要團結面對，不要有任何幻想、自欺欺人，以為「兩岸一家親」可謀求經濟利益而不喪失主權，更不要自我定義九二共識猶有一中各表空間。

賴清德強調，從習近平的談話可聽得清清楚楚，所謂「九二共識」就是一中原則並導向統一，存有幻想的人應該覺醒，台灣只有走自己的路，團結才有未來。

賴清德#兩岸一家親#九二共識

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