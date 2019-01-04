「民主是台灣最大共識」跨黨派青年議員連署挺蔡拒習

2019-01-04

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨、社民黨及多位獨派青年昨聯名發起連署，表達「支持蔡英文總統、拒絕一國兩制，民主是台灣最大共識」。連署指出，若民進黨檢討淪為派系內鬥、大老角力、私人恩怨，只會流失更多支持，呼籲台灣此時需要的是能穩健站穩主權立場的領導人。

中國進逼 台灣更需要團結

連署成員包括民進黨新科台北市議員吳沛憶、基隆市議員張之豪、新北市議員戴瑋姍、台中市議員黃守達、高雄市議員林智鴻，及新北市議員張志豪、高雄市議員高閔琳、社民黨新科台北市議員苗博雅等。

連署內容指出，面對中國習近平強硬的一國兩制方針，台灣人比任何時刻都需要團結。我們支持蔡英文總統拒絕一個中國原則，堅持台灣未來任何可能選項須經台灣人同意。

連署內容強調，民主是台灣最大的共識，民主社會不需要保皇或逼宮的算計，一個能夠回應民意、能夠檢討改進、能夠堅持台灣共識的政府，才是台灣需要的政府。

連署內容並說，美中關係與東亞局勢面臨鉅變的當下，台灣需要的不是貿然躁進，而是能穩健站穩主權立場的領導人。我們認為，這是台灣總統應該具備的條件。

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