馬英九：一國兩制台灣沒市場

2019-01-04

〔記者施曉光／台北報導〕中國國家主席習近平前天發表對台談話強調「努力謀求國家統一的九二共識」，過去一再強調兩岸都有「一中各表」、「九二共識」的前總統馬英九，昨天接受廣播節目專訪時坦承，習近平對「九二共識」的看法「跟我們還是有一些出入」，但基本方向一致，國民黨必須再把話說得更清楚，「九二共識」不能打迷糊仗，不管國民黨或其他相關人士必須再更清楚的說明，至於「一國兩制」，「在台灣沒有市場」。

習的九二共識與國民黨基本方向一致

馬也表達有「登陸」參訪的意願。他說，對中國大陸的許多古戰場感到興趣，「如果有機會當然願意」。

對於主持人詢問習近平這次不斷強調統一，與過去有何不同？馬英九說，這是習近平自己的緊迫性，習過去也講過兩岸統一問題，不能一代一代拖下去，反應出其緊迫感，而且立場一貫，只是這次的緊迫感比較強。

馬英九表示，蔡英文總統在元旦談話中提出四個「必須」後，習近平很明顯也是在回應蔡英文，因為蔡英文的態度讓對岸感到兩岸距離愈來愈遠，而不是愈來愈近，習近平才會更有緊迫性。

對於習近平促統，馬英九表示，台灣應該回到憲法增修條文規定，也就是預設未來統一的可能性，但一定要有時間與條件，習近平過去在中共十九大也提及尊重台灣社會制度與台灣人民生活方式，民主就是台灣的生活方式，「統一不是不能談，但一定要是和平統一、民主統一。」

對於承認「九二共識」是否就等於接受「一國兩制」，馬強調，國民黨不可能接受「一國兩制」，「九二共識」是兩岸關係最重要的政治基礎。

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