習近平拋「兩制台灣方案」 國民黨：非九二共識內涵

2019-01-04

〔記者施曉光／台北報導〕中國國家主席習近平前天發表「告台灣同胞書」四十週年紀念談話，經過了一天，國民黨昨日才發出正式聲明指出，習近平所提「一國兩制的台灣方案」，並非「九二共識」內涵，目前兩岸處於「分治」的狀態，現階段「一國兩制」恐難獲得台灣多數民意的支持，期待兩岸能從事制度的競爭，以最佳的福國利民制度，增進兩岸人民福祉。

國民黨除了一方面表達對「一國兩制的台灣方案」的不認同，另一方面也強調反對台獨的立場。國民黨指出，依照中華民國憲法規定，中華民國是一個主權獨立的國家，該黨堅決反對台獨，而且是一貫且堅定的立場，絕不動搖。

國民黨指出，民進黨執政兩年多以來，兩岸關係陷入停滯與困頓的狀態，海基、海協兩會制度化協商交流服務平台停止運作，導致許多兩岸共通的民生經濟問題無法獲得有效解決，國民黨自二○○五年以來定期舉行兩岸交流及協商，透過此制度化安排，解決兩岸間許多問題。

國民黨表示，兩岸關係交流與發展必須繼續和平向前行，民眾期盼雙方繼續擴大深化交流，該黨與立法院黨團及地方首長也都熱切期盼雙方能為兩岸的和平穩定發展共同努力，創造互惠雙贏的局面。

國民黨指出，一九九二年十一月兩岸海基、海協兩會在雙方政府各自授權下，歷經協商及函電達成「九二共識」，亦即「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」，顯示兩岸關係求同存異的性質，既符合客觀事實，也符合雙方規定，更能暫時擱置分歧，這就是黨主席吳敦義一再重申「一中各表」的「九二共識」。

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