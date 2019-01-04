游盈隆︰大老的憂心和我很像 卓榮泰：黨員有公平競爭權利

2019-01-04

〔記者張菁雅、楊淳卉／綜合報導〕前總統府資政彭明敏等四位大老發出公開信，請總統蔡英文放棄連任。民進黨主席候選人卓榮泰昨在台中表示，四人都是尊敬的民主長輩，他們不是放棄民進黨，而是「恨鐵不成鋼」；他也強調，所有民進黨員在今年各項公職人員初選中，都享有公平競爭的權利。民進黨主席候選人游盈隆則說，蔡總統選後的動作和回應，沒有真正反省檢討，也沒有讓社會感覺做了成功的危機處理，「大老們的感覺和心情和我很像」。

卓榮泰昨天出席民進黨台中市議會黨團幹部交接典禮，他說，他一向主張所有黨員在各項公職人員初選中，都享有公平競爭的權利。民進黨目前最重要的工作，就是把執政工作做好，實現對人民承諾，唯有如此，任何人才有機會維護本土政權與實踐進步價值。

游盈隆昨與媒體茶敘表示，大老們的呼籲是出自憂心，認為蔡總統在選後的動作和回應，沒有真正反省檢討，也沒有讓社會感覺做了成功的危機處理。

游盈隆說，雖然蔡總統要尋求連任高度困難，但她並非沒有尋求連任的權利，若他當選黨主席，二○二○年總統大選，蔡英文經過黨內開放登記並贏得黨內初選，他會站在黨的最大利益下全力輔選，全力抬轎，希望可以獲得連任。

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