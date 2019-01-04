吳澧培︰看不到蔡有感的反省

2019-01-04

憂國民黨選上總統 親中政權造成台灣危機

〔記者蘇永耀、楊淳卉、李欣芳／台北報導〕總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、長老教會高俊明牧師、前中研院長李遠哲等四位本土大老昨發表公開信，呼籲蔡英文不要參選二○二○年總統連任，引發綠營震撼。據指出，由於對民進黨執政失望，同是總統府資政的李遠哲與吳澧培，兩人在民進黨敗選後曾分別當面向總統提出改革建言，並表達辭去資政的態度，但總統未接受兩人請辭，表示要繼續溝通。

質疑蔡永遠有理由辯解

主導這次聯名公開信的吳澧培受訪表示，他確實有跟蔡英文深談過，感覺她對每一件外界認為有錯的事情，永遠都有理由辯解。吳說，「如果每樣都有解釋，那就是都沒有犯錯，就沒有什麼好反省了。這是令我感到更擔憂之處。」

媒體問到為何不再支持蔡英文連任？吳澧培指出，人格特質不是一天兩天可以改變，蔡英文敗選後說要大破大立，但人民看不到有感的反省。他很擔心蔡若連任失敗，屆時國民黨選上總統，親中政權再加上十五個親中地方縣市，對台灣造成的危機。

對於民進黨方面認為公開信造成親痛仇快的分裂危機，吳澧培反問，包括蔡總統都一直講不要搞分裂，但他要說的是，在公開信之前，民進黨是分裂還是團結呢？

彭明敏幕僚則表示，選後就有不少彭明敏的友人呼籲彭應公開要求蔡英文不要競選二○二○年的總統，主因是大家都對蔡英文這二年半來的決策風格與執政很失望，許多獨派人士認為蔡英文不應該競選連任，應該利用未來一年授權新閣揆好好做出執政成績來。

民進黨敗選後，吳澧培及李遠哲等人都曾向總統提出改革建言，甚至以辭去資政力促總統改革的決心。不過，蔡總統仍加以慰留，總統府的官網仍列二人為資政。

張葉森︰蔡若不改變 那一定要換人

上週才開記者會呼籲「蔡英文休息，賴清德上陣」的台灣社社長張葉森昨受訪表示，這四位大老話講得沒有錯，但蔡總統若可以大徹大悟，改變過去的缺點，還是有合作的空間。

張葉森表示，什麼事都要以台灣為最有利為前提，蔡英文的失敗，就是在民眾感到經濟沒有好轉的情況下，未興利就在除弊，人民感受不到政府的照顧，被除弊的人又聯合起來，因此高雄市長韓國瑜等人空喊口號，才能捲起千堆雪。

張葉森說，如果蔡總統依然照自己的意思，沒讓手下的人發揮所長，即使勉強她連任也沒有用，「一切還是以台灣國家發展做優先考量，個人進退是其次。」如果蔡總統沒辦法好好思考，對別人的建議不理不睬，那就一定要換人。

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