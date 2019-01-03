37歲啃老族沉迷網遊 判逐出家門

2019-01-03

〔記者王俊忠／台南報導〕三十七歲未婚男子阿昌（化名）是家中獨子，他長期不工作、整天沉迷網路遊戲，有如行屍走肉，生活費都要靠父母接濟，無法獨立、自力更生。老父親看不下去、決定把不長進的啃老兒子掃地出門，讓他學會獨立，為此向法院提告；台南地院法官審理認為阿昌父親主張有理，判阿昌須搬離父親的住家。

家中獨子不工作 終日耍廢

阿昌父親主張，阿昌是他的獨子，現年三十七歲，過去僅曾短暫工作，每天沉迷電腦線上遊戲，常玩到凌晨三、四點不睡覺，如果隔天是星期假日，兒子更是打電玩打通宵，平日生活費都伸手向父母要。

阿昌仗著父母疼愛、為所欲為，傷透父母的心，阿昌父親不得已，只好依民法規定，以家長身分提告、向法院訴請兒子必須離開家裡、獨立生活，不能再依賴父母。

法官傳訊阿昌的家人作證，證稱阿昌確實沉迷電玩遊戲二、三天不睡覺、不洗澡，之前曾出去工作，只做了一個月就不做了，住在家裡還故意破壞碗盤、酒櫃與窗簾；家人曾報警，聲請保護令，但效期只有一年，阿昌也曾搬離家裡一年，後來沒工作收入付房租，父親只得再讓兒子回家，結果阿昌回來後仍不工作，依舊沉迷電玩遊戲，家人很心煩，已有人罹患憂鬱症。

強制他搬離住家 自食其力

法官認為阿昌已成年，卻每天沉迷電腦遊戲，不願自食其力，迄今仍依賴父母為生，也對父母態度不佳，但其父母年邁，終有不能再扶養兒子之日，屆時阿昌年紀更長，外出謀生將更困難，父親以家長身分訴請兒子由家分離的主張合理，因此判准；可上訴。

民法一一二八條規定，家長對於已成年或雖未成年、已結婚家屬，得令其由家分離，但要有正當理由。律師江信賢表示，雖有這法條，但這類案件很少見，一般父親大多不會對兒子提告掃地出門，或許未來可能有愈來愈多這類案例，不工作賺錢自力更生、依賴父母的啃老族，被法院判准必須離開父母住家。

本案最後若父親勝訴定讞，萬一兒子仍耍賴不肯搬離的話該怎麼辦？江信賢對此表示，父親可持確定判決向法院聲請強制執行，可強制兒子離開家裡，之後父母就能更換門鎖，若兒子隨意闖入屋內，父母可以刑法無故侵入住宅罪控告。

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