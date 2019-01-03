找周錫瑋任副黨魁// 吳敦義PK朱立倫

2019-01-03

〔記者施曉光、何玉華、賴筱桐／綜合報導〕國民黨巨頭競逐二○二○總統大位逐漸增溫，國民黨主席吳敦義已邀請前台北縣長周錫瑋出任副主席，由於新北市被視為吳敦義主要競爭對手、前新北市長朱立倫的地盤，新北市多位藍營人士分析說，吳敦義此時找周錫瑋結盟，「卡朱」的意味濃厚。

吳敦義昨接受廣播節目專訪時表示，周錫瑋過去在台北縣的政績表現優秀，是好的人才，而且形象、口才、品德都很好，可以強化國民黨的組織力量，因此多次延攬周錫瑋到黨部工作，周也已經點頭。

周錫瑋透過臉書回應說，他已答應吳敦義邀約擔任副主席，盼共同組成革新團隊。周強調，他沒有派系，也從未站在任何一方的立場，他自喻像卡通人物「卜派」，吃了綠菠菜罐頭就會變得健壯，幫助有困難、危險的人。

對此人事佈局，黨內人士分析，周錫瑋過去擔任台北縣長，對有意角逐二○二○大選的吳敦義有所助益。

新北市多位藍營人士分析說，吳敦義此時找周錫瑋結盟，「卡朱」的意味濃厚，因為新北是全台最大票倉，朱立倫曾任八年市長，如今又由朱昔日的副手侯友宜擔任市長，在侯的支持下，朱在新北的政治勢力可說如虎添翼；而周錫瑋曾任台北縣長，在新北仍有人脈，吳是出身中部的台籍人士，找上有外省色彩的周合作，兼顧地域及族群的平衡。

李乾龍：沒有誰卡誰

國民黨新北市黨部主委李乾龍則表示，吳敦義至今尚未公開宣布參選二○二○總統，外傳吳、周聯手「卡朱」，這是沒有的事，國民黨團結都來不及了，不會有「誰卡誰」的問題，如果弄得太難看，基層不會諒解。

周錫瑋原定昨天下午四點召開記者會，但因中常會沒有討論這項人事案，記者會臨時取消。文傳會代理主委唐德明則說，中常會議程原本就沒有安排此案。

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