總統回應習近平：絕不接受一國兩制

2019-01-03

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國發表「告台灣同胞書」今年滿四十週年，中國領導人習近平昨進行講話時一再強調「國家統一」，首度提出探索「兩制台灣方案」。蔡英文總統隨即召開記者會回應，強調台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識。

絕大多數台灣民意 也堅決反對

習近平在北京人民大會堂出席「告台灣同胞書」四十週年紀念會並發表講話，他說「中國人不打中國人」，並強調不會承諾放棄使用武力。習提出「習五條」，包括大篇幅重提「一國兩制」，多次使用「統一」等語，定調「九二共識」為在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

蔡總統在總統府召開記者會做出回應，她先以「中國國家主席」稱呼習近平，並指身為中華民國總統，要說明立場。

不接受北京定義的「九二共識

蔡總統說，我們始終未接受「九二共識」，根本的原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮。她重申，台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，這也是「台灣共識」。

其次，總統說，我們願意坐下來談，但做為民主國家，凡是涉及兩岸間的政治協商、談判，都必須經過台灣人民的授權與監督，並經由兩岸以政府對政府的模式來進行。在這個原則之下，沒有任何人、任何團體，有權利代表台灣人民去進行政治協商。

兩岸政治談判 須台灣人民授權

總統並重申元旦談話提出的「四個必須」，包括中國必須正視中華民國台灣存在的事實，必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持，必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

總統表示，兩岸經貿應互惠互利，共榮發展；但反對北京以「利中」為核心，以利誘及吸引台灣技術、資本及人才「走進中國大陸」的經濟統戰。總統並提醒，大國須要有大國的格局、大國的責任。

對於習近平提到兩岸同胞「心靈契合」，蔡總統反批說，這應建立在彼此的相互尊重與理解。眼前十萬火急的豬瘟疫情、施壓國際企業塗改台灣的名稱，不會帶來心靈契合；買走台灣的邦交國，也不會帶來心靈契合；軍機、軍艦的繞台，更不會帶來心靈契合。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/