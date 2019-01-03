學者看習五條： 統一前提更明確 改變認同更強勢

2019-01-03

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共總書記習近平昨在「告台灣同胞書」四十週年紀念會上對台講話，台灣智庫諮詢委員董立文分析，綜觀習的談話，「統一的前提更明確、改變台灣人認同的態度更強勢」，雖然如此，統一的目標、忽視台灣主權、對台不放棄武力，這些都沒有改變，也沒有超越過去中共領導人一貫手法，仍在原地踏步，習仍無視台灣二千三百萬人的意願。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳表示，這是習從二○一二年擔任中共總書記以來，談到最多有關「和平統一、一國兩制」的談話，因為中國對台和平統戰與和平統一源於「告台灣同胞書」，而「一國兩制」最早也起源於此，習是要與四十年前的「告台灣同胞書」相互輝映。

張五岳解釋，「告台灣同胞書」是中國促統的重要方針，中國前領導人鄧小平四十年前強調的「和平統一、一國兩制」，與習近平新時代最大的不同是，習是追求心靈契合，要與台灣同胞分享中國發展機遇，不再是鄧小平時代的「兩岸井水不犯河水」。

張五岳強調，習的談話可視為習近平新時代下，如何推動「一國兩制」的落實與實踐；不過，一國兩制是統一後實施，至於統一前，習提出與各黨各派做政治談判，這部分習過去沒有談過，他研判，習的政治談判並非執著於目前，外界不必解讀為短期內有實現的可能，習應是放在比較高的政治位階，沒有訂出時間表。

糖衣毒藥 台灣人不接受

董立文分析，這種已預設一中、反獨促統、忽視台灣主權的政治談判，「台灣會有哪個黨派、團體接受這個倡議？」即使習在講話過程中釋出「對話包容、將心比心」各種善意，但「糖衣毒藥」也讓台灣人民不敢接受。至於邀請各黨派、團體的政治談判，早在毛澤東時代就有各黨派的政治協商會議作法，「這是中共的老把戲」。

成大政治經濟學研究所教授洪敬富也不認為習的講話有太多新意，不過，他認為，習藉由此次將未來涉台政策做一個重大方針的宣示，以便在今年三月的全國人大、政協兩會時，再提出更多兩岸融合發展的具體政策，加大力度以經濟手段做為和平統一的基礎。經濟上雖可達到互賴程度，但「習五條」最後一條提到「實現兩岸同胞心靈契合」恐不易實現。

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