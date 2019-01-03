2019-01-03

記者蘇永耀／特稿

中國領導人習近平選在紀念發表「告台灣同胞書」四十週年紀念會上發表「習五條」，比較這兩項對台重要文件，時空環境雖大不同，但更可看出習近平在台海議題上躁進及野心。

四十年前的「告台灣同胞書」，當時中國領導人是剛政治復出不久的鄧小平。

善於藏鋒，讓鄧得以在黨內保守勢力環伺下，逐步再攀上權力顛峰，在對外及對台等，鄧小平的善於守拙及韜光養晦，也讓中國暫能取得可先安內的穩定國際環境。「告台灣同胞書」也在此背景下出現。

當時最重大的國際事件，為美國政府與中華人民共和國建交，這對台灣不啻是最大的安全衝擊，國民黨政權面臨最嚴酷的統治正當性危機。

兩岸在國際地位迅速消長之際，鄧小平的「告台灣同胞書」也僅輕描淡寫指「中國在世界上的地位已發生根本變化」。綜觀內容則以懷柔統戰為主，包括停止對金門等島嶼的砲擊、要求開放三通、進行經濟交流等，也較少恫嚇之語。

四十年前，正當美中關係加溫時、國際環境有利下，鄧小平對台工作並不冒進。反倒是四十年後，美中關係升高對峙而劇烈轉變，西方國家也多對中國更多疑慮之時，習近平以足足兩倍多的文字篇幅闡述「習五條」，除繼續恫嚇不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，又是探索一國兩制、開展政治協商，大談如何推進統一大業。

相較於鄧小平所處的國際環境，習現今處理台海議題並不具好的條件，卻顯露更明顯的躁進及野心。

尤其，習近平再拾前人牙慧，重彈一國兩制老調，也令人有時空錯亂之感。鄧小平在一九八二年提出的「一個國家，兩種制度」，除了對台喊話外，更是為了中英談判香港前途的因應方案。之後鄧小平所謂「馬照跑、舞照跳」、「五十年不變」等，都是對香港一國兩制的承諾。

不過，當時主要拿來欺騙港人的一國兩制，從一九九七年歸併後至今，五十年還過不到一半時間，兩制早已過渡為「一國」，對港人信用完全破產，習近平如今想拿所謂兩制的「台灣方案」自欺欺人，拿了鄧小平的老梗不算，還用了一個過期方案，看似盛氣霸氣的習大大，遠不如老鄧。

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