習近平談話 重申一中原則》立委：再次戳破國民黨九二共識騙局

2019-01-03

〔記者蘇芳禾、林良昇、彭琬馨／台北報導〕中共總書記習近平昨發表對台講話，民進黨團幹事長李俊俋指出，習近平的談話毫無新意，只是重申和平統一、一國兩制，甚至充滿敵意，強調不放棄武力犯台、不放棄武統台灣。習近平口中的九二共識，再次戳破國民黨九二共識的騙局，中國的九二共識根本沒有各自表述的空間，只有內涵為「一個中國原則」、「謀求國家統一」的九二共識。

「根本沒有各自表述空間」

立法院長蘇嘉全表示，不管是任何人或任何團體，沒有經由人民授權與國會監督下，有權利代表台灣人民去進行政治協商，他也期盼對岸早日建立具備相同於台灣的民主體制。

蘇嘉全盼對岸建立民主體制

曾任民進黨中國事務部主任的立委趙天麟表示，九二共識對國民黨來說，是與中共之間的「共識」，但如今，這個共識卻被中共「片面位移」，從開始時宣稱的「一中各表」到現在中國已經不處理「各表」，也就是口頭表述，從習近平的談話可知，中國已經很明確朝向「統一」做為進程和目標。呼籲國民黨有意參選總統的人都應該回應這個已經變調的國共共識。

國民黨立委江啟臣指出，習近平告台灣同胞書四十週年談話，包括對一個中國原則的堅持，一國兩制制度的提倡，兩岸歷史因素的強調，反台獨的立場，不放棄武力手段等，在一個中國原則下對各政黨都可以談等等，可視為中國大陸對兩岸關係總原則與立場的再重申，在基本原則上守住中國大陸一貫底線。

時力：中國抵著槍交朋友

時代力量表示，完全無法認同習近平所提一中原則是兩岸交流的前提，而抵著槍交朋友，這種一廂情願的野蠻行徑，絕非當代國家交往的方式。任何與中國的對談，都不該由預設「一中原則」的人來代表，並且需以人權、民主、公開為前提。

親民黨立委陳怡潔表示，親民黨一向主張，兩岸唯有展開對話、化解歧異，才能維持正常交流與協商機制，但若預設過多前提，可能導致台灣朝野政黨無法取得共識，盼兩岸對話能不預設前提，才能真正解決分歧、走向正常兩岸關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/