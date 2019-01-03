學者︰習給國民黨難堪

2019-01-03

對九二共識定調 壓縮各自表述空間

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共總書記習近平昨發表對台講話，對於「九二共識」，習強調「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」，成大政治經濟學研究所教授洪敬富受訪認為，習把九二共識進一步明確化，「有一定程度是給國民黨難堪」。

洪敬富分析，國民黨版的九二共識，是「一個中國、各自表述」，有其模糊性，就像「國王的新衣」，不能特別講清楚也不能去碰觸；不過，習卻主動發球，對九二共識定調，新增「國家統一目標」的內涵，卻也壓縮各自表述的空間，限縮其模糊性，「讓國民黨沒有好的台階下」，或許未來就會像高雄市長韓國瑜一樣，把九二共識與拚經濟掛鉤。

高層談判採「高標」城市交流採「低標」

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳表示，習近平清楚表達九二共識內涵，但與國民黨版本，以及民進黨與台灣社會的看法， 存有不同的認知差異。北京在處理九二共識涉及兩個層面，若屬兩岸高層公權力談判、協商與協議簽署，就會採「高標」 ，若是城市交流、基層互動則採「低標」，這也是為什麼台北市長柯文哲提「兩岸一家親」可以進行城市交流，但要以此做為總統參選人的兩岸政策未必行得通。

張五岳解釋，習講話最後特別提到，「堅持一中原則是國際社會普遍共識。中國人的事要由中國人來決定，不容任何外來干涉。中國統一不會損害任何國家的正當利益，包括其在台灣的經濟利益」，這些話其實是講給美國聽的。

張五岳說，二○○八年底、告台灣同胞書三十週年紀念時，當時是馬政府執政，兩岸還有政治互信、美中關係也未惡化、美台關係沒有特別強化；但現在兩岸沒有互信、中斷談判，加上美中貿易戰開打，美中關係惡化、美台關係強化，習也是藉此加大對美國宣示。

對於蔡英文總統在元旦談話提到四個「必須」，與「習五點」是否有直接衝突？張五岳分析，雙方領導人都很清楚，講話是對各自的內部與國際社會做宣示，對於對方的回應並沒有高度正面期待。而蔡總統堅定表達民進黨政府的立場與原則，讓台灣社會與民眾清楚了解政府的底線，也讓國際社會知道台灣政府堅定的立場。

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