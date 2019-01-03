回應習 馬︰兩岸還不具統一條件

2019-01-03

不論中國如何表述 一中就是中華民國

〔記者施曉光、邱燕玲、何玉華／台北報導〕中共總書記習近平昨在對台談話中提及「九二共識」，但與過去中國定調的「兩岸同屬一中」的「九二共識」，內涵新增「共同努力謀求國家統一」。曾在「馬習會」提及九二共識的前總統馬英九昨透過卸任總統辦公室回應，「九二共識」的精神就是「一個中國，各自表述」，無論中共如何表述，我方所指的「一中」就是中華民國，我們應站穩中華民國的立場，堅守中華民國憲法。國民黨中央則未公開回應此事。

馬辦並強調，雖然中華民國憲法的精神是「不排除國家統一」，但馬英九一再強調，目前兩岸還不具備統一條件，即使未來相關條件成熟，也一定要採取「和平的方式」及「民主的程序」，由全體台灣人民共同決定。

對於九二共識，習近平定調為「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的『九二共識』」。馬辦指出，「九二共識」是一九九二年由台灣海基會與大陸海協會透過函電往返，達成對於「一個中國原則」有各自看法的共同意見，正是當年雙方同意保有各自表述的空間，才能為兩岸所接受，也因此，依據「九二共識」求同存異的精神，重點不在中共如何表述，而在於我方如何表述。

吳︰兩岸有一中各表的九二共識

國民黨主席吳敦義昨雖未回應習近平談話，但他稍早接受廣播節目專訪，談到兩岸政策時表示，因為有「一中各表的九二共識」，才會有第二次「辜汪會談」，「馬習會」也完全體現「一中各表」的精神，兩位兩岸最高領導人在共同面對中外記者時，馬英九不方便提「一中各表」，因為這樣習近平就一定會提「一個中國」、「一國兩制」，但馬在閉門會中有提「九二共識」。

王︰完整看完習說法後再說

曾在立院總質詢時，主張兩岸要簽和平協議的國民黨立委、前立法院長王金平未對習的談話做出回應，只表示待他完整看完習的說法後再說。

朱幕僚︰朱對習談話沒評論

前新北市長朱立倫昨沒有公開行程，對習的說法，幕僚表示，朱立倫沒有評論。

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