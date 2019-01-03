紐時：習近平不排除對台動武 劍指美國

2019-01-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國家主席習近平發表對台談話，國際媒體的報導普遍強調習不排除訴諸武力達成兩岸統一。紐約時報指出，習近平不承諾放棄使用武力，也意在警告提供台灣軍備以及在台海爆發危機時可能伸援的美國。

紐時以「統一是目標，武力是選項」為題報導習近平談話，以及台灣總統蔡英文的回應，指習、蔡兩人立場分歧，凸顯台灣未來定位仍是隨時可能爆發危機的問題，尤其是兩岸任何一方誤判對方或美國意圖情況下。華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻（Yun Sun）指出，台灣人對於在「一國兩制」下維持自治有所警惕，習不太可能說服台灣人，「『一國兩制』不太可能是台灣人民會接受的答案」。

ＣＮＮ：一國兩制對台難有吸引力

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）中國專家葛萊儀（Bonnie S. Glaser）說，「這場談話是再次確認當前政策」；習雖再三呼籲統一，但未設下期限，「這（統一）只是個目標」；習在談話中「顯然暗示動武應該當作最後手段」，「習必須保留這個選項，但這並非他的優先選擇」。

英國電訊報和路透則強調，習近平不排除動武的威脅，指向台灣的最大後盾—美國。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述加州大學爾灣分校政治學者南樂（Lev Nachman）看法報導，習提到挫敗台獨圖謀，間接承認干預台灣政治，「若中共自信能阻止民進黨維持政權，甚至積極協助國民黨重新執政，就沒必要使用武力」。

ＣＮＮ指出，由於北京近年來違背其對香港的承諾，導致香港政治、新聞自由倒退，「一國兩制」對台灣難有太大吸引力。南樂分析，由此可知「北京理想中的『統一』，是先允許台灣擁有些許自治，但慢慢侵蝕，直到完全收回」。香港立法會議員毛孟靜說，香港是負面教材，「他們這麼明顯地設法讓香港在每一面向上與中國大陸同化，怎麼會有台灣人認為這一套對台灣管用？」電訊報駐台記者史密斯（Nicola Smith）在「推特」發文嘲諷，「北京以為台灣人不知道香港在『一國兩制』下的現況嗎？」

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