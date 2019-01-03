駁「習五條」陸委會：專制政權不可能有民主協商

2019-01-03

〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕針對中國領導人習近平的「告台灣同胞書」四十週年談話，陸委會昨發表三點嚴正聲明指出，中共對台談話反映加速統一的急迫性；「一中」前提的「民主協商」是分化台灣，台灣人民絕不接受「一國兩制」，及消滅中華民國主權的統一協商；中華民國維護台海和平，堅決捍衛國家主權。

陸委會表示，這是一篇對台高度統戰、促統與分化的宣傳。中共當局一味以矮化台灣且片面界定的「一中原則」、「一國兩制」，進行對台統戰，絕口不提對台無情打壓、不尊重台灣民主體制與人民選擇權利，更排除與我執政當局溝通接觸等做法，我們不會接受，也不認為這是符合時代潮流的兩岸關係前景。

陸委會強調，兩岸問題的本質是兩岸各自堅持屬於中華民國與「中華人民共和國」，中共領導人倡議的「民主協商」、「政治談判」等，沒有我們國家生存的空間；專制政權也不可能有「民主協商」，台灣更不會接受消滅主權的提議。「一國兩制」在香港實行的結果，是港人自由法治人權的斷喪，這是台灣人民絕對無法接受的。兩岸政治議題是個難題，然北京當局霸道、分化作為無助於兩岸關係開展，這不過是中共介入台灣社會的藉口。

陸委會並正告中共當局，切勿誤判情勢、切勿採取單方決斷作為，台灣人民堅定捍衛國家主權尊嚴的主張與決心絕不改變。

外交部則提醒國際社會，注意北京當局賣力說明兩岸心靈契合的同時，仍加強打壓、恫嚇台灣。外交部也在推特上直言，強迫統一是愚蠢的，台灣是自由民主且保障人權的國家，只有兩千三百萬台灣人能決定自己的前途，呼籲中國尊重此現實。

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