習近平提探索兩制台灣方案 不放棄武統

2019-01-03

「告台灣同胞書」40週年 發表對台談話

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共昨在北京人民大會堂舉行「告台灣同胞書」四十週年紀念會，中共中央總書記、中國國家主席習近平發表對台談話，他拋出「習五條」，並首度提出探索「兩制台灣方案」。他在談話中也定調「九二共識」，新增「謀求國家統一」內涵，同時倡議在「九二共識、反台獨」的基礎上，進行民主協商、政治談判，也警告「不承諾放棄使用武力」。

習近平發表約半小時對台談話，全文四二四○字。習提出對台工作綱領包含五點：一、攜手推動民族復興，實現和平統一目標。二、探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。三、堅持一個中國原則，維護和平統一前景。四、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。五、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

定調「九二共識」 新增「謀求統一」內涵

習表示，七十年來，秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」開啟兩岸協商談判，推進兩岸政黨黨際交流。習的說法與過去中國定調的「兩岸同屬一中」的「九二共識」，內涵新增「共同努力謀求國家統一」。

習近平談話大篇幅提到「和平統一、一國兩制」。他強調，「一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況、會充分吸收兩岸各界意見和建議、會充分照顧到台灣同胞利益和感情。

習聲稱，願意與台灣各黨派、團體和人士，就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。他並倡議，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

稱台灣問題是中國內政 不容外來干涉

習近平指出，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但他也警告，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂份子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞」。

對於美國挺台，習近平最後也意有所指表示，堅持一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識，「中國人的事要由中國人來決定，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉，中國的統一不會損害任何國家的正當利益，包括其在台灣的經濟利益」。

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