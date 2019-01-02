驚！ 2女童爬屋頂溜滑梯

2019-01-02

鐵皮屋斜頂棚 當成遊戲場

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮一對八歲、三歲姊妹，竟把隔壁三樓頂樓加蓋的鐵皮屋斜頂棚，當起「高空溜滑梯」玩耍，萬一不小心小姊妹就可能摔到落差超過十公尺的地面，讓目睹的路人捏把冷汗。

方姓網友將驚險畫面上傳臉書社團，指「誰家的小朋友？居然在頂樓玩鐵皮屋，太危險了！ 」警方獲悉後昨前往規勸，並通報苗栗縣府社會處，社會處表示，女童的家長確實讓孩童身處危險之處，將於今天派員前往關切，除勸導家長應多注意女童在家行為，也不排除安排父母親上親子教育課程。

方姓網友前天下午五時許，在竹南火車站西站前等候公車，抬頭赫見一棟三樓建築物屋頂，竟有兩名小朋友在「溜滑梯」。影片po網後，網友紛紛驚呼「太危險」！

無女兒牆防護 有失足危險

竹南派出所看到貼文，查訪到小朋友的家長，小姊妹的母親說，平常在一樓做生意，讓兩名女兒在樓上玩耍；沒想到女兒跑到隔壁的鐵皮屋頂上，因聽到女兒在頂樓大聲呼喚「媽媽」，上樓查看也嚇了一大跳，趕緊把女兒帶下來。

記者昨也到現場看，小姊妹住處的三樓頂可通隔壁的鐵皮屋頂，鐵皮屋頂下方雖有平台，但平台四周沒女兒牆防護，一個不小心就會失足，非常危險。

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