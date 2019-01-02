謠言終結站─內政部草率送出彰化離岸風電審查案？內政部駁斥：與事實不符

2019-01-02

網傳內容：有國立大學教授在網路發文，質疑關於彰化地區離岸風力發電計畫審查案，內政部長徐國勇荒腔走板，不出席內政部召開的海岸管理審議會，內政部更草率送出方案。

查證結果：內政部駁斥，引述之報導嚴重偏頗，與事實不符。各離岸風電案完全依規定程序辦理，部長未出席，是避免干預委員審查，且彰化縣府列席人員也未表達反對意見。

內政部指出，去年12月21日召開的內政部海岸管理審議會，為避免干預委員審查，主委徐國勇未到場，請副主委林慈玲代理。該會議委員出席人數14人，包含學者專家委員7人、政府機關委員7人，已達法定委員出席人數。且各案審議過程，皆有請彰化縣府表示意見，該府未表達反對，故海審會專業審議後，已核發許可。

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