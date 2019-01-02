移民署越語喊話 勸124失聯團員自首

2019-01-02

〔記者姚介修／桃園機場報導〕針對越南觀宏團脫團事件，移民署昨日在桃園機場召開記者會，罕見地用越南語呼籲脫團團員自首。移民署強調會幫助自首者辦理後續手續，以免因違反移民法判刑三年或罰款九萬元，也會傾力協助，讓他們可以早日返回家鄉。移民署同時警告若提供藏匿、協助隱避者 將涉及刑法藏匿人犯罪嫌，可處兩年以下有期徒刑。

去年底經由「觀宏專案」入境後失聯的一四八名越南旅客，經移民署及警政署連日查緝，截至昨日，已到案廿四人（查獲十五人，自行到案九人），但仍有一二四人下落不明。

移民署為此製作了中越雙語文宣，透過社群網路及通訊軟體廣為發送，請在台越南鄉親鼓勵其出面自行到案。移民署指出，本次脫團越南旅客雖事先取得來台簽證，但屬集體預謀非法行為，已涉及違反入出國及移民法第七十四條「未經許可入國」規定，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣九萬元以下罰金。

協助藏匿、隱避 可重判2年

移民署也呼籲民眾有認識或發現上述脫團旅客者，請轉知這些旅客儘速到案或與移民署相關單位聯繫，否則一經查獲，將從重依據入出國及移民法規定處罰。

另因脫團旅客已涉及刑事案件，如還有人提供他們藏匿處所或協助隱避者，也恐觸犯刑法藏匿人犯罪，可處兩年以下有期徒刑，提醒民眾勿以身試法。

移民署1225「觀宏專案」脫團旅客聯繫電話為：北區事務大隊（Khu Bắc）：02-29611356，中區事務大隊（Khu Trung）：04-24725102 ，南區事務大隊（Khu Nam）：0988-955971，國境事務大隊（Xuất nhập cảnh）：0933-090291。

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