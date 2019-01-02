葉「放水」記者會 范巽綠被設計背書

2019-01-02

記者林曉雲／新聞幕後

前教育部長葉俊榮同意接「管」那一天，教育部政次范巽綠被設計了！

有馬政府時期閣員受訪質疑，葉俊榮放行管中閔上任台大校長，「府院錯愕」的說法邏輯不通。他指出，在葉的記者會上，教育部政次范巽綠全程陪同，以范和總統府的關係，應會立即向總統府反映，認定府院應該知情。

但教育部內部證實，范巽綠當天正在主持一場會議，卻突然被告知、要求她立即陪同葉俊榮召開臨時記者會。事實上，范巽綠在教育部主責督導國教業務，事前完全不了解當天記者會內容，也未被徵詢過意見。

葉當天要范次陪同，確實讓教育部內許多人員非常詫異，事後部內人員大多認為，范次被設計去幫葉背書。

相較於前兩任教育部長，葉俊榮和台大最有直接利害關係，他是台大教授借調任官，辭職後亦返回台大任教。葉甫上任教長時即傳出他打算放行管上任台大校長，甚至公文草稿早已擬好，但因教育部之前已兩度發文要求台大重選，行政院訴願會亦在審理台大和管中閔提的訴願案，葉俊榮本身是法學學者，無法說服為何突然要改變教育部立場，無法遂行，也因此釋出第三條路有溫度溝通之說。

葉俊榮硬是放行管案後辭職下台，卻又傳出把一路跟隨他的機要託給代理部長「照顧」，涉及違反公務機關行政倫理的作為，引發教育部內更混亂。

去年中，教育部發生某科長變造公文書重大官箴案，各種業務大小疏失不斷，教育部已陷入岌岌可危狀態。而今身為全國教育行政最高機關首長，又帶頭作出最壞示範。教育要改革，先從改革教育部長和教育部做起吧！

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