學界重量級大老連署 籲1月7日前撤銷教部違法聘管

2019-01-02

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爆出重大程序瑕疵，台大拒絕教育部要求補正瑕疵、重啟遴選的訴願案也遭駁回；但前教育部長葉俊榮去年十二月二十五日突襲發聘，欲讓管中閔上任台大校長。中央研究院院士陳良博、周昌弘等人昨發起「為學術自由連署」，呼籲政府依行政程序法第一一七條及訴願法第五十八條第二項，在一月七日之前，撤銷教育部聘任管中閔為台大校長之違法處分。

眼見管中閔一月八日就要上任台大校長，日前已有台大校友黃新田、王文猷等人發起連署，呼籲教育部停辦「台大校長交接」。

昨日又有多名學界重量級大老發起連署，要求撤銷聘任管中閔之違法處分。連署發起人包括中研院院士陳良博及周昌弘，台大退休教授賀德芬及張清溪、賴秀穗，台大教授鄭秀玲、交大教授林秀幸等人。

連署書指出，葉俊榮明知行政院訴願委員會將做出不受理台大及管中閔等人的訴願案決定，使管案回復到遴選不符正當法律程序，未補正前不得聘任的原法律狀態，但葉著眼於賴內閣可能於今年初總辭、他將隨之下台，竟將政務官的職守、倫理與尊嚴一掃而亡，擅自於去年十二月二十四日宣布放行管中閔上任台大校長。

連署書痛批，葉俊榮此一荒謬至極之舉動，舉國錯愕，府院亦表反對，他卻於隔天中午前往行政院之前，即將聘任公文簽批並以最速件送達台大。行政院長賴清德雖立予批准辭呈，但葉卻逕自發文台大、刻意造成「木已成舟」之結果。

連署發起人也譴責，府院在鬧劇發生後表達「束手無策，是無法挽回的憾事」。但事實上，依行政程序法規定，上級機關行政院有權自行撤銷違法之行政處分。教育部已確認台大校長遴選有重大不符正當法律程序的瑕疵，前後兩次發文要求補正，卻在台大遴委會拒不補正達半年之後聘任管中閔，使一切法律制度崩潰。

學者連署呼籲，促請政府迅速行使合法權限，將葉俊榮以不法手段作出的違法聘管處分予以廢棄。

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