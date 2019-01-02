高市府另提三必須 侯︰兩岸多交流創雙贏

2019-01-02

〔記者翁聿煌、王榮祥、蘇永耀／綜合報導〕總統蔡英文昨天元旦談話，提及兩岸關係要有「四個必須、三道防護網」，尤其兩岸關係必須是公權力機構坐下來談；新北市長侯友宜、高雄市政府則盼兩岸要多交流，創造福祉。

侯友宜說，兩岸必須有信任基礎，而信任基礎必須建立在多多往來，「中央有中央的考量，地方則應該要積極交流，創造雙贏。」才能為市民創造更大的經濟和福祉。

高雄市政府昨也指出，兩岸事務須中央與地方相互配合，因此高雄市政府也提出「三個必須」，必須為兩岸人民共同利益努力、必須交流溝通、必須互相尊重。高雄市政府呼籲，兩岸關係應以人民福祉為第一優先，多一些經濟合作，少一些政治對抗，多一些民生議題，少一些意識形態。

蔡︰誰提九二共識誰負責

對於國民黨縣市長主張九二共識，蔡總統昨與電子媒體茶敘時指出，個別政治人物對這些政治名詞的使用，必須要負起各自的責任；她也要特別提醒，兩岸政策是中央職權，作為中央執政者，要確保台灣主權不會被侵害。

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