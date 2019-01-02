焦點評論》2019年的戰略

2019-01-02

記者鄒景雯／特稿

二○一九年的元旦，美國政府給台灣送來了一個大禮物，也就是川普總統簽署了亞洲再保證倡議法案（ＡＲＩＡ），這項法律正式將台灣納入印太戰略的一環，給予台灣在安全與尊嚴上的待遇升級，包括定期對台軍售，並且鼓勵美國高層訪台等等。這象徵著：美國戰略大調整的變動中，台灣真正成了參與者，不再在兩大政治板塊擠壓下流落飄零。

在亞洲，一元復始，台灣的蔡英文總統一改過去兩年不講話的慣例，首度發表元旦講話，內容揭示了未來一年最重要的政策主軸是中國問題與兩岸關係的處理，而她最想做的，就是把民生安全、資訊安全與民主監督三道防護網給建立起來，她認為這是保護台灣安全最迫切的工作。

藉這個時機宣布政策目標與內容，一方面是承接台灣在國際大環境中的地位變化，國政治理上勢必要有所作為，其方向必須讓國人了解；一方面則是在中共總書記習近平元月二日發表對台談話之前，先行提出台灣方面的關切，這也是以往沒有的。

過去兩岸隔空對話，均是由習近平先說，蔡英文或被動回應，或保持緘默，這次習近平藉的是「告台灣同胞書」四十週年的場景，目的當然是要對台民統戰，於是蔡總統決定反守為攻，主動宣布「四個必須」的前提要件：必須正視中華民國台灣存在的事實，必須尊重二三○○萬人民對自由民主的堅持，必須以和平對等方式處理雙方歧見，必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。她並且質問習主席：如果連豬瘟防疫都無法合作，哪來的兩岸一家親？既是先訴求於民，也等待北京給個說法。

相對在中國，十九大稱帝的習近平由於全面經濟侵略與大舉軍事擴張，過去一年惹惱了川普，正祭出有史以來罕見的貿易制裁，西方各國也形成了聯防，儘管習大大嘴巴講：「不管亂雲飛渡、風吹浪打，都要堅持自力更生、艱苦奮鬥」，但是為了避免持續經濟下行終至崩潰，北京日來已經悄悄進行了一系列的讓步，連「中國製造二○二五」都已改口說是規劃、不是政策。

在如此的國際困局中，其對台工作卻彷彿成為中國向外突圍的利器，在九合一選舉操盤大勝的奏樂下，習近平今年刻意把元旦賀詞與對台講話分開，今天要專門針對台灣進行政策布達，可以想見其乘勝追擊的意圖，就如一個大壩如果被鑿出了洞，當然要死命再挖，洞鑿得愈大愈好，易言之，台灣成了其眼中可以潰堤的破口。

以上正是二○一九年展示在大家眼前的大形勢。對於台灣來說，在美國與中國二者間選邊站這種說法，太過簡單，而是台灣必須全面盤點所有項目不同的利弊得失，做出最細緻的生存分析，也就是以政治自主與經濟自主為目標，找出我們立國的實力。

蔡英文認為，建構台灣的三個防護網，是頭條大事，她的思維不難理解，就是確保現狀不被改變，讓下一代擁有選擇權，有了方向，接下去她受考驗的是執行力的問題。其他的政治菁英呢？大家的想法又是什麼？如果被北京視為指定特首，可不符合當前的國際態勢，也不會見容於台灣的主流民意。

台灣政壇最大的問題就是，這方面的辯論極度缺乏，政治人物愛耍白癡，搞得其支持者好似也集體弱智起來，這實在很要不得。

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