蔡總統元旦談話︰中國不真心合作防治豬瘟 哪來兩岸一家親

2019-01-02

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕迎接二○一九年，總統蔡英文昨在總統府首度發表元旦談話，總統在兩岸關係上提出「四個必須」，以及建立三道防護網守護台灣安全。總統還舉中國已失控的非洲豬瘟為例說，如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的「兩岸一家親」？

由於中國發表「告台灣同胞書」屆滿四十週年，中國國家主席習近平今將發表「重要講話」。蔡總統在習發表談話前夕，就兩岸關係表達上述立場，格外引人關注。

兩岸交流不能靠通關密語

總統表示，九合一大選，是對執政者最嚴肅的檢驗，但選舉的結果，絕對不代表台灣基層的民意想要放棄我們的主權，也絕不代表台灣民眾想要在台灣主體性上做出退讓。

總統指出，我們不反對兩岸正常互動及城市交流，不過兩岸交流要健康、要正常，不能靠模糊的政治前提，或者強迫就範的通關密語。兩岸之間真正需要的是務實地理解雙方在價值信仰、生活方式與政治制度的根本差異。

提四個必須、三道防護網

蔡總統呼籲中國，必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理兩岸歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。這「四個必須」才是兩岸關係是否能夠朝向正面發展的最基本、也最關鍵的基礎。

總統還提到，中國試圖利用民主體制的開放和自由，介入台灣的政治和社會發展，已經成為台灣最大的挑戰。為了守護台灣的安全，政府會為兩岸交流建立三道防護網。

總統說，第一道是民生安全防護網。她指在最近非洲豬瘟的防疫工作上，對岸政府一直沒有依照相關協議，將疫情誠實地、即時地通報給台灣。如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。

第二道是資訊安全的防護網。來自對岸的假訊息氾濫到人心浮動的程度，她已請行政院提出具體對策。另外，中國相關企業所引發的資通訊安全爭議，她要求國安單位要確保關鍵基礎設施的資通訊安全。

總統表示，第三道是強化兩岸互動中的民主防護網。她說，兩岸之間的政治議題，不該是以片面主張來強迫我方接受；兩岸之間的政治對話必須有台灣人民參與和監督。她已請國安機關研議透過法治面的作為，強化民主監督機制。

總統最後強調，新的一年，提出讓人民有感的經濟政策，建立守護台灣的三道防護網，會是她每天努力的工作項目。

中國國台辦又唱統一

中國國台辦主任劉結一與海協會會長張志軍昨發表新年賀詞，兩人均提到今年是「告台灣同胞書」、和平統一方針四十週年。劉結一重申，「實現祖國完全統一」勢不可擋，新的一年兩岸關係「機遇與挑戰並存」，仍有信心戰勝；張志軍稱「一中原則」遏阻「台獨」，維護台海局勢穩定，「統一目標矢志不渝」。

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