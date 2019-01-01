跨年作業 自畫生殖器！ 馬公高中惹議 校長急喊卡

2019-01-01

部分家長質疑 嚴重侵犯學生隱私權

〔記者劉禹慶、吳柏軒／綜合報導〕跨年連假，馬公高中生物老師出的作業，要學生畫自己的生殖器官形狀，有學生上網求助，引發部分家長認為嚴重侵犯隱私權。馬公高中校長黃肇國趕緊與出作業老師溝通，決定此項作業不用繳交了。

馬公高中一名雷姓生物老師出作業，要求學生畫出自己的生殖器官形狀，預訂元旦連假後繳交；近日有學生在網路上PO文求救。

有家長質疑這作業太爭議，會讓內向學生感到不舒服，涉及性騷擾？有學生反映是很尷尬，但也有學生認為是有助對人體更了解。

老師初衷 盼學生透過觀察認識身體

馬公高中老師出這樣的作業不是首例，二○○三年北一女一名護理師，為配合青少年身心發展課程，請學生畫出自己私處，也曾引發軒然大波。事隔十多年在離島澎湖再度發生，仍不被多數家長接受。

馬公高中校長黃肇國表示，接獲反映後，隨即聯繫老師了解出作業想法。雷老師表示，這學期生物課教到人體構造與奧妙，他的初衷是希望學生能透過觀察，對自己身體有進一步認識。因引發議論，雷老師已同意不必繳交此作業。

學者：學生有身體自主權 不宜強制

台師大學生輔導中心老師樊雪春指出，重點不在作業本身，而是「繳交」方式，因涉及學生身體隱私權，若師生性別不同，可能造成學生不舒服，作業也有曝光風險；教學用意是要鼓勵學生「多觀察」，但不能強迫畫出來並繳交。且學生也有身體自主權，觀察與否都須尊重。未來傳授類似課程，建議應搭配健教課本的正常生殖器官圖像等，讓學生自發性了解，不宜強制繳交繪製作業。

教育部國教署表示，該案已由學校校長做處理，至於這類課程，建議老師可結合線上資源等多元教學，開放學生討論，作業則可改採質性文字描述等，高中生青春期對身體構造較敏感，繪畫生殖器恐造成困擾。

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