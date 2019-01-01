金門海邊驚見死豬 不排除來自中國

2019-01-01

防堵疫情 要靠自己嚴格把關

〔記者簡惠茹、吳正庭／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情擴大蔓延，台灣雖提高罰則，但違規攜帶疫區肉品闖關的案件仍不斷增加，農委會預計週五將向行政院提案，針對中國等三年內有非洲豬瘟疫情國家的來台旅客，入境時擬增加Ｘ光掃描手提行李等把關程序；農委會副主委黃金城表示：「中國等疫區國家未檢查肉品攜出，台灣就需靠自己嚴格把關。」

中國非洲豬瘟疫情已蔓延二十三省，台灣雖修法提高罰則，違規仍頻傳，上月十四日到三十日，違規攜帶疫區肉品達一三七件，其中中國疫區豬肉就逾四十七件。

入境手提行李 擬增Ｘ光掃描

黃金城表示，規劃將針對三年內有發生非洲豬瘟疫情國家的入境旅客，包括亞洲僅中國是疫區，歐洲則有比利時、波蘭、俄羅斯等十三國，非洲則有二十八國，希望能比照出境檢查，增加Ｘ光掃描手提行李等把關程序，否則單靠檢疫犬抽檢，恐有漏網之魚。

台大獸醫學院名譽教授賴秀穗表示，旅客手提行李裝三、五斤肉品很簡單，尤其中國疫情幾乎全國淪陷，但對世衛沒真實報告，又不與台灣溝通，台灣當然要自己好好把關。台大獸醫學院教授周晉澄也說，為防堵疫情還是得請國際旅客多諒解，但政府最好多宣導及設法加快檢查速度。

防疫所：應屬個案 無需恐慌

海防也現警訊。海巡署金馬澎分署岸巡隊昨在金門北海岸發現一隻死亡豬體，由於地點鄰近中國福建省，不排除是中國病死豬漂流過海，已立即採樣送檢並封鎖現場進行消毒。

金門防疫所指出，金門常有海漂物從中國漂至，其中每年都有幾隻死豬，此次發現死豬死亡時間估逾三天以上，若是因感染死亡的病死豬，通常數量會較多，研判應屬個案，民眾不需過度恐慌，檢驗結果預計兩至四天內出爐，會儘快公布。

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