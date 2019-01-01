「你們完成了我的夢想」 第一代AIT官員 開心台灣飛躍進步

2019-01-01

暌違36年 艾文智再訪台灣

〔記者呂伊萱／台北報導〕第一代美國在台協會（ＡＩＴ）官員艾文智（Brian Evans）於一九六○年代隨美軍父親來台，在高雄左營度過童年，深深愛上台灣，並於一九七九年以ＡＩＴ人員身分重返。在台任職期間，艾文智的大女兒出生，時隔多年也進入ＡＩＴ工作。艾文智夫婦近期來台探望女兒一家，接受本報訪問時分享這「一代傳一代」的故事，正是美國與台灣之間人民關係最強勁的明證。

在台出生女兒 也進AIT工作

艾文智暌違三十六年再訪台灣，見到台灣在經濟、科技和政治等領域的飛躍進步，同時傳統價值和溫暖善意也未被抹消，肯定「這樣的發展是最好的」。他說，今天的台灣社會融合了東西文化中最好的部分，「你們完成了我的夢想」，應該為自己感到自豪。

艾文智受訪時，說到台灣汽車數量大增、基礎建設進步、資源回收系統讓人驚艷，整個台灣比以前更乾淨環保；台灣也讓他和太太感到非常安全，像是回到家一樣。

象徵美台關係 一代傳一代

美國一九七九年正式與中華民國斷交，轉向承認中華人民共和國。艾文智在台美關係最低谷時來台，他回憶說，美國政策轉變使台灣人民沮喪和憤怒，也的確有些示威抗議，但短短幾個月內，台灣人民消化了衝擊，以一貫的親切迎接他們。他說，這不代表台灣人們不沮喪，只是沒有展現出來，表現得相當冷靜、成熟。

艾文智說，四十年前他們來台灣，所盼望與所努力的，就是透過「台灣關係法」保障台灣的安全，在確保安全的前提下，使台灣有機會在經濟、政治和科技等各方面發展起來。看著台灣從一黨專政和平過渡到政黨輪替，「這在全世界都非常稀有」，更使他對台美的下個四十年充滿信心。

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