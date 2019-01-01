誰是相公？ 藍營點名馬「胡」不了

2019-01-01

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○年總統大選提前開跑，高雄市長韓國瑜妙稱「馬吳朱王」就像打麻將，其中一個人「相公」，胡不了牌，成了黨內發燒話題；藍營人士逢人便問：「你覺得誰是相公？」其中前總統馬英九被黨內視為最有可能是胡不了牌的「相公」。

國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、馬英九等「四個太陽」被視為藍營可能參選下任總統的人選，對此，韓國瑜上週接受政論節目專訪時妙喻，現在是「四個人打麻將，但有個相公，胡不了牌，還一直打」，引起藍營內部私下討論到底誰是「相公」？

在麻將術語中所謂的「相公」是指打牌到一半，發現有一人手上多了一張或少了一張牌，導致無法胡牌的情況。

韓選黨主席 曾砲轟馬

藍營人士表示，韓國瑜到高雄選市長是吳敦義任命的，也幫忙籌錢，兩人關係並沒有外界想像中差；反而是馬英九，韓國瑜在參選黨主席時就曾重砲批馬，對於馬在總統任內的行為諸多不滿，在競選期間還提到「講道德操守，大家都對馬點頭，不過提到馬的能力，民眾卻大都搖頭」。

吳幫籌錢 與韓關係不差

另有藍營人士分析，馬英九執政八年，韓國瑜根本是被國民黨冷凍，而回顧韓提出「相公說」的訪問，韓稱他到高雄是吳敦義任命、與朱立倫是立院多年好友、王金平是多年立院老長官，還在三山造勢大力加持，對吳、朱、王都有正面評價，但就是沒提到馬。

黨內也有人認為，當過兩任總統的馬英九，在任內聲勢急墜，導致國民黨失去政權，現在就算拿的牌不差，可能也有人不讓他「胡」了。

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