柯升完旗 將與王博感情

2019-01-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天參加總統府前元旦升旗典禮後，將轉赴花博公園，和傳出有意角逐二○二○總統大位的前立法院長王金平一起參加健走活動。

柯文哲今早到總統府參加元旦升旗，隨後將到花博公園參加元旦健走，與王金平同框，兩人還將和現場民眾做體操，並一起走一小段路。

據了解，柯文哲和王金平原就有好交情，選前柯因「兩岸一家親」論述飽受外界批評，當時還曾私下拜會王金平請益。

參加健走活動 白藍合引發關注

由於王金平日前表示，是否要選二○二○要再看因緣；而柯近期傳出介入台北市正副議長選舉，遊說以親民黨為主的「台北監督連線」票投藍營，如今又不避嫌和王金平同台，是否暗示「白綠合」將變色成「白藍合」，引發外界關注。

此外，蔡英文總統與柯文哲上個月會面後，柯以大巨蛋案槓上中央，並推「柯家軍」與民進黨競爭台北市第二選區立委補選，柯今早將赴總統府參加元旦升旗，這也是蔡柯會後首度同台。北市府高層昨透露，升旗典禮的場合，大家都在，一切就是「公事公辦」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/