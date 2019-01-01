連任路險阻 蔡修補與獨派關係

2019-01-01

〔記者楊淳卉／台北報導〕獨派社團上週召開記者會嗆蔡英文總統「別再競選二○二○」，更表明「絕對不投蔡」。蔡英文與獨派關係在九合一選前就相當緊繃，不過據了解，蔡在選後已兩度邀請對綠營砲火猛烈的獨派「喜樂島聯盟」召集人、民視董事長郭倍宏餐敘，也另私下邀獨派社團成員對選後局勢交換意見；在連任之路險阻下，蔡英文嘗試修補雙方關係的意味濃厚。

與「喜樂島聯盟」 等團體會面

去年初，深綠、獨派就因台北市長提名議題，多次嗆聲民進黨。去年四月，獨派團體集結組成「喜樂島聯盟」，提出「獨立公投，正名入聯」目標，訴求再修公投法。喜樂島聯盟後來也成為推動「東奧正名公投」主力之一。

然而，民進黨對喜樂島聯盟的訴求，以及東奧正名公投等議題皆採取冷處理，使得民進黨與部分獨派社團關係降到冰點。郭倍宏更曾透過媒體嗆聲，若二○一八年底公投法還不修，他不支持蔡英文連任，民進黨也會是台灣人民的主要敵人。

郭倍宏選前狠批民進黨，對蔡英文砲火猛烈。據了解，蔡英文選後已兩度邀請郭倍宏會面溝通，一次由總統府秘書長陳菊陪同；去年十二月中旬，則透過前行政院長游錫堃牽線，三人一同餐敘。此舉頗有修補雙方關係的意味。

黨政人士指出，此刻台派力量需要集結，蔡總統當然也會有大家來談一談的想法。對每個人來說，選票的確會有不同「工作順序」的考量，但這次選舉結果，大家也會思考調整步伐，「讓隊伍整齊一點」，否則零碎的步伐，將會被保守反動勢力一一擊破。

黨政人士表示，蔡英文選後與議題性社團、專業團體會面，其中也包括獨派、台派等團體，如南社、長老教會等。總體而言，大家很關心選後重大改革議題是否會受到影響，例如能源政策推進、轉型正義等改革。

黨政人士指出，各團體也提及，政府的公共溝通要有明確資訊，更憂心到了選後還有很多假訊息流竄。

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