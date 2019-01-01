民進黨布局2020 英德配？清邁配？

2019-01-01

綠委稱小英搭檔賴揆是黃金組合 可化解獨派疑慮

〔記者邱燕玲／台北報導〕二○二○總統大選如何布局，攸關民進黨未來政權存續，目前蔡英文總統有意尋求連任，民進黨內部分立委因此私下力主「英德配」，由蔡英文搭檔行政院長賴清德參選二○二○正副總統；但立委黃國書主張「清邁配」，由賴清德配前立委陳其邁，這樣比較「耳目一新」。

「清邁配」令人耳目一新

民進黨立委蔡易餘昨受訪表示，英德配是「黃金組合」，因為小英受到部分獨派的攻擊，但獨派接受賴清德，若英德配成局，就可化解獨派疑慮、是好的搭配，要不然獨派幾乎照三餐罵小英，民調不低都難；若賴願與小英搭檔競選，就無後顧之憂。

不過，蔡易餘坦言，這件事「沒那麼簡單」，目前也無此風向，且困難處在於民進黨派系之間有很大的鴻溝，兩人若要合作，派系間能否放下彼此歧見、互相團結，是最關鍵的問題。至於賴是否可能參選二○二○總統？蔡易餘表示，目前還未聽說。

黃國書則表示，民進黨二○二○要勝選，他認為最好的組合是「清邁配」，因賴清德聲勢高，大家也覺得陳其邁高雄市長一役落選後，應有機會挑戰更重要職務；但他也坦言「清邁配」可能性低，目前來看趨勢仍是「英德配」，因為一旦小英決定要競選連任，賴即使聲望高，也很難去挑戰小英，「除非小英自覺」。

黃國書指出，內閣改組完馬上就要布局二○二○，黨中央三、四月可能就要啟動人選徵詢，競選隊伍不可能太慢出現、不能比國民黨慢，民進黨要從逆境中找最有勝選可能的一組人馬。

黃國書認為，二○二○一定是柯文哲、蔡英文、朱立倫「三腳督」競選，這樣就會和這次台北市長選舉一樣，由柯、朱ＰＫ，小英就拿姚文智的票，黨內若無大戰略處理，「九合一敗選還不是谷底」。

不過，民進黨立委李俊俋表示，現在談誰配誰「太早了」，應先讓新閣揆上任，再看府有無要調整，總統提名是四、五月以後的事。

至於先前傳出蘇貞昌將組閣，蔡英文總統上週五否認，並說大家仍希望賴清德留下來。蔡易餘表示，有關行政院長任命，「大家應大方一些，太過扭捏，人民不喜歡這樣」。

蔡易餘說，大家雖希望賴揆留任，但若賴「堅辭」，此路已行不通，高層應勇敢把新任閣揆人選說出來，畢竟現代這個社會，人民不喜歡政府在公布人選前一直閃躲；黨內也要趕快溝通、要有訊息，否則一直處在被放話階段，「同志也痛苦」。

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