新談判倒數 美要中交承諾細節

2019-01-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕華爾街日報報導，美中將展開貿易談判前夕，華府針對中國近期所提一系列貿易和投資方案，施壓得拿出細節。中國近來承諾削減關稅、購買更多美國商品和服務、放寬外企經營限制等，但這些說法都缺乏細節，川普政府內部出現未來能否取得實質進展的質疑，除非北京具體說明將會做哪一類改變、實施時間表及執行方式。

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）已明白表示，三月一日前若美中無法達成協議，將把中國二千億美元產品關稅由十％提高至廿五％。

華府現由ＵＳＴＲ主導談判，美國副貿易代表格瑞斯、財政部次長馬爾帕斯七日預計前往北京，展開新一輪談判；若有進展，中國國務院副總理劉鶴將率員約一週後前往華府，和美國貿易代表萊席爾、財長努勤續談。

對於中國近來公布的一系列貿易措施，包括一月至三月底止，暫停對美國汽車和零組件加徵額外的懲罰性關稅（由四十％降至十五％）；維持對美國農產品關稅，但採購美國黃豆；承諾修改讓外企處於不利地位的產業政策，包括禁止官員施壓美企移轉技術給中企夥伴。

但中國過去也曾有類似空頭承諾，川普政府談判官員表態不希望重蹈覆轍，施壓要求中方詳細說明會做哪類改變，並保證不會使用其他手段來限制外企；中國一年來拒絕提供這類詳細資訊。

例如，若中國修改監管規定以促進外資參與金融市場，美國希望確保北京不會利用政府在許可、環境、土地使用等的權力來阻礙美企，及不會耗時多年審批；美國關注雙邊協議「執行」方式，例如維持目前對中國的關稅，在北京履行承諾後才會取消。努勤先前表示，中國承諾額外購買一．二兆美元美國商品和服務，但他未說明具體時間架構。

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