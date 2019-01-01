早布局南向 金寶、廣越笑收割

2019-01-01

金寶總經理沈軾榮︰貿易戰開打

撤出中國效應2019年發酵

〔記者卓怡君、陳柔蓁／台北報導〕金寶總經理沈軾榮近幾個月接待到東南亞工廠參觀的國際客戶，根據他觀察，「二○一九年，中國供應鏈一定要move！」過去想像不到會離開中國生產的客戶，都會離開；羽絨服大廠廣越總經理吳朝筆指出，台商不只面對雙邊貿易戰，還有區域經濟體整合等挑戰，得加快分散生產佈局，才能可攻可守。

沈軾榮十年前進入金寶，就警覺中國製造優勢不再，積極轉向東南亞投資，六年前全面停止中國擴充計畫，擴大在菲律賓、泰國、巴西、美國設廠；現在金寶的泰國和菲律賓工廠二十四小時運作，並在去年下半年啟動代工費漲價。

沈軾榮說，過去和客戶接觸得先花半個小時介紹東南亞工廠，說服客戶到東南亞生產，美中貿易戰爆發後，再也不用說服客戶，反而被客戶追著跑；「現在不管多大的公司，都必須到東南亞視察」，撤出中國的效應將在二○一九年發酵。

沈軾榮直言，從中國移到東南亞一定會水土不服，過去客戶在中國可以四處挑選華北、華中、華東各地工廠，現在不可能了，東南亞各國有不同的語言、各自的優缺點，整體供應鏈遠不如中國；但美中貿易戰打下去，東南亞製造一定要做，沒有選擇。

廣越總︰東協成新的世界工廠

二十三年前就到越南開工廠的廣越總經理吳朝筆也說，剛到越南時，晚上熱得要命卻連電都沒有，很多外商根本待不住，只有台灣土狗能勝過杜賓狗。如今，因中美貿易戰開打，東協可望成為新的世界工廠；廣越越南隆安廠、前江廠今年持續增加產線，因轉單效應超過預期，產能還是供不應求，越南廠將成為集團成長動能最強的地區。

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