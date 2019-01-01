台代工廠 加速脫離中國

2019-01-01

〔記者卓怡君／台北報導〕隨著貿易戰衝擊效應漸顯，廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩等代工大廠已派出團隊到東南亞、東歐、中美洲等各地評估，甚至返台投資，將部分產能移轉到中國以外地區，預估今年代工大廠脫離中國速度將更加快！

美中貿易戰自去年三月開打，直到年中，台灣電子代工大老還是多認為只是高舉輕放，加上中國供應鏈經過二、三十年的建構，上下游環環相扣，除非萬不得已，否則沒人想搬；但去年九月，川普下重手課徵二千億美元商品十％關稅，並揚言對剩下的二六七○億美元中國商品加徵關稅，各家代工廠才開始著急。

和碩去年底決定到印尼巴淡島設廠，並可能在越南設據點；但和碩董事長童子賢強調，並非大舉移動產能，而是做為南向發展的實驗點，因中國製造模式難以複製到其他國家，「分散式的跨國製造」聚落將會崛起，供應鏈因此拉長，交貨時間也會拉長。

金寶總經理沈軾榮也認為，過去三十多年在中國設廠製造就是比「大」、比「cost down」（降低成本），未來移動到東南亞就不能這麼做，因不可能一口氣就招到十萬個員工，也不是派幾個台籍幹部就可以管理。

二○○七年底仁寶曾到越南永福省設廠，規劃三百公頃廠區（相當仁寶中國昆山四個廠房的十倍大），但因當地基礎建設和供應鏈不完整、人工效率不佳，加上越南常罷工，又有排華暴動，仁寶只好關閉；最近才又考慮重啟越南廠，先架設一至兩條產線，進行ＮＢ組裝。

仁寶副董事長陳瑞聰坦言，若ＮＢ移到台灣、波蘭、越南等地組裝，預估每台ＮＢ製造成本至少增加三％，整個供應鏈短期內要搬真的太難了。

英業達總經理巫永財表示，早在數個月前就開始進行調整，先把電腦、伺服器移往墨西哥進行後段組裝，智慧裝置的後段組裝移到馬來西亞的檳城和台灣；若未來美中貿易戰全面波及所有中國商品，再做自動化設備等大型投資考量。

因應美中貿易戰 台灣代工大廠往哪跑

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