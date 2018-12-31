來台旅客首破1100萬人 明年拚1200萬

第五次遊台 日本醫師成幸運兒
〔記者楊綿傑／台北報導〕來台旅客人數再創新高！在日本大阪行醫的西川忍（Mr. NISHIKAWA SHINOBU）醫師，成為第一千一百萬名旅客。他已是第五次遊台，此次更帶家人同遊，並規劃明年還要造訪台灣。交通部代理部長王國材宣示，明年將再提升台灣觀光亮度，目標設定國際觀光客突破一千兩百萬人次。
喜歡台灣美食、且有朋友在台灣的西川忍，昨午搭乘華航CI159班次自日本抵達桃園機場，同行還有太太及三位小孩。此行規劃四天三夜，將前往新北九份、十分及台中、日月潭，明年則預計遊台南、高雄。
成為第一千一百萬名旅客，共可獲得來回機票、高級酒店住宿等十八項大獎，西川忍直呼：「太幸運了！」
台灣國際觀光客 連四年破千萬
台灣國際觀光客已連續四年破千萬，且逐年上升，今年千萬旅客提前在十二月二日達成，較二○一五年提早半個月，更首次突破一千一百萬。
王國材指出，今年第四季國際旅客、國旅都有加溫現象，中央將與地方更加合作，明年再提升台灣觀光，以突破一千兩百萬人次訪台旅客為目標。
台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽說，樂見來台旅客成長，而結構從旅行團轉變為自由行居多，自由行有八成會留在台北等都會，不像團客環島觀光，且增加國際旅客多自東南亞，購買力及意願恐較低，因此未必所有業者都能有感、受惠。
靜宜大學副教授黃正聰提醒，自由行旅客增加、訂房平台發達，恐有逾兩成會住到日租套房或不合法民宿，如何讓合法旅宿業者實際受惠很重要。消費部分，由於上網可買到世界各地商品，出門旅遊變成是為增加體驗，購物自然少，歐美、日韓、東南亞旅客對住宿、交通也恐與中客有不同消費需求，業界需多了解市場改變趨勢及作因應。
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