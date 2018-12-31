賴揆娶媳很低調 連舅舅都沒邀

2018-12-31

〔記者蔡文居、王捷、林欣漢、陳鈺馥／綜合報導〕行政院長賴清德的長公子賴廷與昨和妻子陳筱依完成終身大事，中午在台南晶英酒店宴請親友。賴清德以男方家長致詞時表示，回想兒子出生及成長過程，好像還是昨天的事，如今兒子長大結婚娶妻，他們全家都無限的歡喜。

新郎赴美深造 認識美嬌娘

賴廷與現年卅歲，於七年前自成大電機系畢業後赴美國深造，並認識小他二歲、家住台北的學妹陳筱依，兩人交往好一陣子，這次是專程回國舉行婚禮，元月初就會回美國繼續完成電機博士學位。

昨天上午，賴廷與由擔任伴郎的同學陪同前往台南晶英酒店迎娶新娘，回台南市永華路一段住家祭拜祖先，中午再到晶英酒店宴客，新娘由媒人以米篩遮頂，依照南部的習俗代表尚未有身孕。

整個婚禮及宴客對外十分低調，共席開廿桌，其中男方僅六桌，受邀對象主要為男方的親友及新郎的學校老師和同學為主，未邀官員及政治人物參加，也沒收紅包。連賴清德的舅舅，基隆慶安宮主委、國策顧問童永也未獲邀；賴清德的姪子、基隆市新科議員童子瑋說，賴清德上星期已先打電話給童永致意，表示婚禮以孩子的意見為主，沒邀請舅舅請見諒；童永則說不用不好意思，建議找時間安排新人來慶安宮拜拜，祝小兩口早生貴子、永浴愛河。

小兩口熱舞進場 賓客驚呼

婚宴中，新郎、新娘及伴郎、伴娘一起以熱舞進場，引起大家驚呼。賴清德滿臉笑容說，兒子和媳婦是在學校做研究時認識的，昨天的婚宴除了宴請親戚，就只宴請兒子的老師和同學，有很多朋友沒有邀請到，很不好意思，不過大家的祝福他都有收到，也很感激。

昨天喜宴的菜色引發外界好奇。晶英酒店指出，賴揆選擇平實的基本款，新人唯一的要求是為了環保不要有魚翅。

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