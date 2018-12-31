曾經中風、腦部開刀？》藍營人士造謠 中國派人確認王健康

2018-12-31

〔記者邱燕玲／台北報導〕中國關切台灣二○二○總統大選，對相關可能的參選人士都希望能掌握最直接、最正確的訊息。據了解，被前立法院長王金平陣營視為「小兔崽子」的某位藍營人士曾到中國「放毒」、散播謠言，稱王金平「曾中風、腦部開過刀」，中國當局日前派出兩人親自到台灣查證，經與王金平本人餐敘後確認王健康無虞。

王金平擔任立法院長期間，中國方面就曾多次邀約，希望王到中國參訪，但王都秉持「國家需要、人民同意、立院決議、對等尊嚴」四原則，認為這四原則都具備，才可能成行，因此多年來都未到中國訪問；但王與對岸方面仍維持一定的聯繫，許多中國專家學者來台，也會特地找王會面。

面對二○二○總統大選，中國方面了解王金平也是國民黨可能的人選之一，因此日前特地派了兩人到台灣「打探」，經當面與王餐敘後，確認其健康狀況，並無「有心人士」稱說曾中風、腦部開過刀的情形。

另外，對岸也清楚獲悉王金平不會續留下屆立院的政治規劃。

七十七歲的王金平養生之道非常簡單，就是每天抽空健走三十到四十分鐘，多年來也都會參加元旦健走活動。王鼓勵大家健走，因為不管天晴或下雨，一個人或是有伴都可以成行，且成本很低，希望大家都能每天抽點時間走走路。

王金平年輕時則擅長網球，就讀師範大學時還當過網球校隊，也很喜歡看各大網球賽，對每個球員的球風、資訊都如數家珍。

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