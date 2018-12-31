備戰2020 王金平積極暖身

2018-12-31

一月出版新書「橋」 高雄辦感恩餐會、產業活動…

〔記者邱燕玲／台北報導〕二○二○總統大選逐步加溫，國民黨內幾位可能人選積極暖身，其中國民黨立委、前立法院長王金平動向也備受關注，除了一月中旬出版新書「橋」，王一月十一日與十七日分別在雲林縣與高雄市舉辦感恩餐會，高雄場已邀市長韓國瑜參加，一月十八日並以區塊鏈的構想在高雄舉辦產業活動，以帶動高雄產業經濟發展為出發點。

退休女公務員 執筆寫書

王金平的新書「橋」是由一位從中央機關退休的女性作者所寫，當初這位作者得知王金平細心照顧罹患「類風濕性關節炎」太太的故事，動了「想讓大家了解王金平的另一面」的念頭，因而出版這本書，王金平預定在一月中旬出書，並擬舉辦「簽書會」，未來若在全國辦簽書會，等於是為二○二○總統大選全台熱身、布局。

王金平在這次縣市長選舉中扮演重要角色，不但是讓韓國瑜當上高雄市長的重要推手，在台中市、雲林縣、彰化縣、澎湖縣等地更積極協助，讓國民黨大勝，王金平也藉此一役，展現他在農漁會系統、地方社團、宗教界及地方政壇的深厚人脈，也因此讓王金平在二○二○大選的聲勢水漲船高。

輔選有功 聲勢水漲船高

十二月廿六日王金平到高雄市政府拜會韓國瑜，兩人閉門會談。據了解，王金平在兩人閉門會議中指出，韓國瑜能當選的原因之一是因為成功帶動「庶民經濟」，但高雄市要發展，不能只倚賴庶民經濟，「不能只辦小吃攤活動」，還要發展「產業經濟」，因此一月十八日也要串聯高市各主要行政區的商家，以區塊鏈的構想舉辦產業活動，希望帶動高雄市的產業經濟。

王金平除在黨內展現影響力，長年來也積極倡議藍綠和解、朝野合作，在立法院每個會期的施政總質詢時都會提及，甚至蔡英文政府難解的台大校長案，也有王金平在背後協助的身影。

兩岸方面，王金平也力主雙方要對話。據了解，中國方面曾透過管道，試圖掌握王金平對兩岸發展的看法，經溝通後，對王的功力相當敬佩，認為王可以把台灣方面的想法做融合，又能接納中國方面的看法，中方甚至對王說出「你才是統戰高手！」的一番話，認為中國方面更要注意王融合兩岸意見的能力。

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